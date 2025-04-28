Descubre cómo presentar correctamente tu solicitud de devolución al SAT con el nuevo instructivo 2025. Evita errores y asegura tu saldo a favor siguiendo esta guía El Servicio de Administración Tri...

Descubre cómo presentar correctamente tu solicitud de devolución al SAT con el nuevo instructivo 2025. Evita errores y asegura tu saldo a favor siguiendo esta guía El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó recientemente el Instructivo para la Solicitud de Devolución a través de Internet correspondiente a abril de 2025. Esta herramienta busca guiar a los contribuyentes para presentar de manera correcta su solicitud de devolución de saldos a favor mediante el Formato Electrónico de Devoluciones disponible en sat.gob.mx.

¿Qué explica el nuevo instructivo?

El documento ofrece una guía detallada para completar el trámite de devolución, abordando los siguientes aspectos:

Acceso al trámite: Desde el portal del SAT, en la sección 'Declaraciones' y 'Devoluciones y compensaciones'.

Desde el portal del SAT, en la sección 'Declaraciones' y 'Devoluciones y compensaciones'. Inicio de la solicitud: Acceso con RFC, contraseña o e.firma, verificando la información precargada.

Acceso con RFC, contraseña o e.firma, verificando la información precargada. Captura de información: Registro de impuestos, conceptos y periodos fiscales.

Registro de impuestos, conceptos y periodos fiscales. Validación de saldos a favor: Confirmar datos automáticos o ingresarlos manualmente.

Confirmar datos automáticos o ingresarlos manualmente. Datos bancarios: Registrar o actualizar la CLABE bancaria y anexar el estado de cuenta.

Registrar o actualizar la CLABE bancaria y anexar el estado de cuenta. Adjuntar documentación: Cargar archivos ZIP de máximo 4MB, conforme al Anexo 1-A de la RMF.

Cargar archivos ZIP de máximo 4MB, conforme al Anexo 1-A de la RMF. Firma y envío: Finalizar el trámite usando la e.firma y conservar el acuse de recibo.

Recomendaciones prácticas para un trámite exitoso

Para maximizar tus posibilidades de éxito en la devolución, sigue estos consejos:

Consejo Descripción Verificar datos fiscales Confirma que toda la información declarada coincida con los registros del SAT. Contar con documentación actualizada Ten a la mano tu estado de cuenta vigente y verifica tu CLABE bancaria. Organizar documentación en ZIP Prepara tus archivos comprimidos sin exceder los 4MB por archivo. Utilizar firma electrónica vigente Renueva tu e.firma si está próxima a vencer. Guardar el acuse de recibo Es tu comprobante de solicitud ante el SAT. Consultar el Buzón Tributario Revisa notificaciones o requerimientos adicionales del SAT.

¿Dónde descargar el instructivo completo?

Para consultar el documento en su totalidad, puedes descargarlo directamente desde este enlace: Descargar Instructivo para la Solicitud de Devolución 2025