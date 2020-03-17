Desde antes de que la propagación del coronavirus la economía internacional ya se encontraba en problemas, pues muchos países, entre ellos México, no crecieron en el 2019.

El banco de inversión británico Barclays, en su último informe destacó que la economía mexicana se verá afectada y que sufrirá una contracción del 2%. Esto por el impacto que el coronavitrus ha tenido en las cadenas de valor en las manufactureras chinas, la baja en el turismo, en viajes de negocios y en general el impacto de la nueva pandemia. Pero eso no es todo, el jefe de research para América Latina, Marco Oviedo, dijo que estos choques en la economía todavía se pueden amplificar más ente factores domésticos como la baja confianza del sector privado en la administración actual y el limitado espacio fiscal de las autoridades para aplicar una política contracíclica. Por su parte, la calificadora Moody's a principios de año pronosticaba un crecimiento del 1.3% para la economía mexicana, pero mientras ha ido avanzando el año, ha reducido su pronóstico: en febrero pronosticó un crecimiento del 1% y este mes del 0.9%. Mientras tanto, la proyección del Banco de México (Banxico) es similar de la calificadora Moody's, en su último informe trimestral recortó las expectativas de crecimiento de un intervalo entre 0.8 y 1.8% a uno entre 0.5 y 1.5%. Por su parte, Citibanamex también ha reducido su indice: pronostican que la economía mexicana crecerá solo 0.7% este año y no 0.9% como lo anticipaba a principios de año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la institución con la medición más optimista de todas, pues mantiene su previsión en un rango de entre 1.5 y 2.5%. Recordemos que la contracción de la economía mexicana fue de 0.14 por ciento en el 2019 y para este año se tenían mayores expectativas de crecimiento; sin embargo las circunstancias mundiales cambiaron drásticamente con el brote del covid-19, lo que ha contribuido a afectar la economía mundial. La mexicana no podía ser la excepción.

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