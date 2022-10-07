Raquel Buenrostro, quien fungía como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tomará el mando de la Secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Clouthier. "Quiero informarles que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro Secretaría de Economía", confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Lo que cuentan son los hechos y lo que cuenta es que es una funcionaria pública ejemplar. Ella será la próxima Secretaria de Economía", enfatizó el mandatario. A finales del 2019, Buenrostro fue designada al frente del SAT en sustitución de Margarita Ríos-Farjat, quien asumió el puesto de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Raquel Buenrostro es matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una maestría en Economía por El Colegio de México. La nueva titular de Economía tiene un historial en la administración federal, desde la Secretaría de Turismo, pasando por la SHCP así como haber sido gerente de planeación en Pemex. Tatiana Clouthier en la conferencia mañanera de ayer, anunció su renuncia al cargo que venía desempeñando desde diciembre de 2018.