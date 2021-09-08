El ISAN ha tenido mejor desempeño en 2021 frente al año pasado, con una recaudación superior a los mil millones de pesos en julio. En julio el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) recaudó 1,022...

El ISAN ha tenido mejor desempeño en 2021 frente al año pasado, con una recaudación superior a los mil millones de pesos en julio. En julio el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) recaudó 1,022 millones de pesos. Esto representa un incremento de 69% real frente al mismo mes de 2020 cuando recaudó 604 millones de pesos. En lo que va del año, el ISAN recaudó 6,594 millones de pesos. Esto también representa un aumento de 38% frente a los 4,772 millones de pesos de los primeros siete meses de 2020. En entrevista con El Economista, Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex Casa de Bolsa, explicó que en 2020 hubo una caída importante en la venta de vehículos, lo que llevó a una baja recaudación. Sin embargo, en 2021 las ventas están logrando una pequeña recuperación. En julio de este año, aumentaron 12% frente al mismo mes de 2020. En julio de este año se vendieron 82 mil vehículos frente a los 72 mil de julio pasado. Para Quiroz, estos números muestran que se está recuperando en consumo de bienes de alto costo. Sin embargo, la tercera ola de contagios está haciendo que la economía del país crezca a un ritmo más lento.

¿Cómo se calcula el ISAN?

El impuesto aplica para personas físicas y morales que compren vehículos nuevos o los importen de forma definitiva al país. Estas son las tablas del ISAN para 2021:

Límite Inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Tabla para aplicarse sobre el excedente del límite inferior % 0.01 294,797.44 0 2 294,797.45 353,756.87 5,895.85 5 353,756.88 412,716.52 8,843.96 10 412,716.53 530,635.16 14,739.89 15 530,635.17 En adelante 32,427.66 17

Con información de El Economista y Oink Oink https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-recaudacion-de-ISAN-subio-69.1-anual-en-julio-regresa-a-nivel-precovid-20210907-0001.html htps://www.oinkoink.com.mx/noticias/finanzas-personales/como-se-calcula-el-impuesto-sobre-autos-nuevos/

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