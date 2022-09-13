El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023. En los documentos del Paquete Económico se estiman los ingresos que...

El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023. En los documentos del Paquete Económico se estiman los ingresos que el gobierno podrá recibir el siguiente año y el gasto público que podrá ejercer. Esto con base en supuestos macroeconómicos.

Los supuestos macroeconómicos son poco realistas: Coparmex

En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que los supuestos macroeconómicos del Paquete Económico son poco realistas. Entre las consideraciones que expuso el organismo empresarial, se encuentran las siguientes:

Crecimiento del PIB

Mientras el Gobierno de México espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3%, los expertos hablan de un 1.4 a 1.5% para el 2023, lo que podría tener como consecuencia recortes al gasto en el transcurso del próximo año.

Inflación

En el Paquete Económico 2023 se prevé terminar el año con una inflación del 7.7%, mientras que el Banco de México (Banxico) estima que esta podría ser de 8.13%. Además, para 2023 la autoridad pronostica una inflación de 3.2%, mientras que en el Banxico se habla de una inflación de hasta un 4.66%.

Inversión

La Coparmex dijo que se prevé que la inversión pública crecerá. Pero considera que, para que ésta tenga un impacto positivo en el crecimiento de la economía y contribuya a la recuperación económica, debería ser complementada por la iniciativa privada. Además, indicó que la inversión debe estar diversificada en todo el país, porque en el Proyecto de Presupuesto de Egresos sólo se favorecen las obras prioritarias del gobierno, como Dos Bocas y el Tren Maya, este último, con un incremento presupuestal de 116%. En contraste, el organismo empresarial explicó que si se observa el presupuesto destinado exclusivamente al turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia en México, hay una reducción real de 13% respecto a lo aprobado en 2022, lo que dificulta la recuperación de la industria. Puedes ver la información que publicó la Coparmex aquí / Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2022.