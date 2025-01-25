Brokeree Solutions, un proveedor internacional de tecnología para brókers de múltiples activos, ha anunciado la expansión de su portafolio de productos multiplataforma. La solución estrella de la c...

Brokeree Solutions, un proveedor internacional de tecnología para brókers de múltiples activos, ha anunciado la expansión de su portafolio de productos multiplataforma. La solución estrella de la compañía, Social Trading, se ha integrado con la popular plataforma de trading cTrader de Spotware.

Spotware es un proveedor global de tecnología que ha estado desarrollando soluciones fintech innovadoras e infraestructuras durante más de 14 años. La compañía ha creado una red sofisticada de más de 250 brókers y empresas de trading propietario, incluyendo nombres destacados como IC Markets, Pepperstone, FTMO y Funding Pips. Con una base de usuarios que supera los 4 millones de traders, cTrader, la plataforma estrella de Spotware, se destaca por su innovación incomparable y su interfaz de usuario amigable, estableciendo nuevos estándares en la industria.

Detalles de la integración

Con esta integración, Social Trading, que anteriormente solo estaba disponible para brókers de MetaTrader, se convierte en una solución multiplataforma. Ahora, todos los brókers que utilicen cTrader pueden acceder a la tecnología avanzada de copy trading.

La integración es profunda, incorporando todas las características de cTrader al motor del sistema de inversión y su interfaz.

El enfoque de implementación "plug-n-play" asegura un proceso de adopción fluido y rápido, eliminando la necesidad de desarrollos adicionales o personalizaciones específicas que consumen tiempo.

La tecnología utilizada

La solución Social Trading de Brokeree amplía la funcionalidad de copy trading integrada en cTrader, permitiendo a los brókers lanzar fácilmente el intercambio de señales en todos los servidores conectados. De esta manera, los traders que utilicen servidores MT4, MT5 y cTrader pueden compartir y copiar estrategias de trading entre sí.

Para los brókers, Social Trading ofrece flexibilidad para configurar las condiciones de trading de los clientes, herramientas de gestión de riesgos y características para atraer clientes. Por ejemplo, la aplicación móvil permite a los brókers mantenerse conectados con sus clientes incluso "sobre la marcha", mientras que el Ratings Module facilita la creación de widgets interactivos que destacan a los principales proveedores de señales y fomentan competencias de trading en los sitios web de los brókers.

Opiniones

Andrey Kamyshanov, cofundador y socio gerente de Brokeree Solutions, comentó:

"Esta integración marca un hito importante, ya que amplía nuestro alcance y proporciona a los brókers una herramienta innovadora y flexible que les permite ofrecer servicios de trading multiplataforma a una audiencia más amplia. Nuestro objetivo es ayudar a los brókers a mejorar su oferta de servicios, atraer más clientes y fortalecer las relaciones con ellos al ofrecer una experiencia de copy trading fluida y de alta calidad."

Ilia Iarovitcyn, CEO de Spotware, añadió:

"cTrader es la única plataforma de trading abierta™ que ofrece más de 100 soluciones de socios. La colaboración con Brokeree Solutions refuerza nuestro compromiso de proporcionar a los brókers y traders una suite diversa y potente de herramientas de trading. La integración de las capacidades avanzadas de Social Trading de Brokeree en la plataforma cTrader significa que nuestros brókers pueden ofrecer una experiencia de trading excepcional y multiplataforma. Es un paso más hacia la consolidación de cTrader como una solución integral para brókers y empresas de trading propietario que buscan crecer mediante la tecnología y la innovación, proporcionando a sus clientes la experiencia de trading más sofisticada disponible."

Información adicional

En los últimos años, Brokeree Solutions ha estado desarrollando infraestructuras avanzadas que permiten a los brókers operar sin problemas con diferentes plataformas de trading. Las ofertas de la compañía ya incluyen plataformas de inversión líderes en el mercado con capacidades de servidor cruzado y soluciones multiplataforma como Liquidity Bridge y Exposure Manager. La integración de Social Trading con cTrader está en línea con esta tendencia.

Sobre Spotware

Spotware es un proveedor global de tecnología FX/CFD con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de plataformas de trading innovadoras. La compañía ha construido una sólida red de más de 250 brókers y empresas de trading propietario, incluidos líderes de la industria como IC Markets, Pepperstone y Funding Pips. Con más de 8 millones de traders utilizando cTrader, la última versión de su plataforma eleva los estándares del trading algorítmico mediante la ejecución gratuita en la nube y capacidades avanzadas de plugins, mejorando aún más su transparencia, confiabilidad y extensibilidad, para brindar experiencias premium a todos los usuarios.

Sobre Brokeree Solutions

Fundada en 2013, Brokeree Solutions ha mejorado constantemente la tecnología en la que confían los brókers de múltiples activos en todo el mundo. Con su amplia experiencia, la compañía ha contribuido al desarrollo de soluciones innovadoras, simplificación de procedimientos operativos y establecimiento de sistemas avanzados de gestión de riesgos.

Los productos estrella de Brokeree incluyen Social Trading con capacidades de servidor cruzado, PAMM y Liquidity Bridge multiplataforma, disponibles para brókers que operan en las plataformas MT4, MT5, cTrader y DXtrade CFD. Además, la compañía ofrece más de 50 soluciones y herramientas que ayudan a los brókers a potenciar sus negocios en diversas áreas, como atracción de clientes, gestión de riesgos, gestión de liquidez, entre otros.

Social Trading

La plataforma Social Trading de Brokeree ofrece una solución integral para el copy trading, con amplias opciones de personalización para los brókers y opciones de trading flexibles para los usuarios. La plataforma proporciona interfaces separadas para administradores, proveedores de señales e inversores, adaptándose a las necesidades de cada grupo:

**Para los brókers:**Pueden ajustar con precisión los modelos de negocio y establecer condiciones de trading específicas para diferentes tipos de cuentas, grupos y estrategias de trading.

**Para los traders:**La plataforma ofrece varios modos de copia, incluyendo copia basada en capital, basada en margen y copia proporcional, lo que les permite ajustar las estrategias según su perfil de riesgo.

**Para los proveedores de señales:**Pueden establecer sus propias estructuras de tarifas y aprovechar funciones que facilitan la provisión de señales.

PAMM

Brokeree PAMM es una solución de inversión llave en mano diseñada para brókers que desean introducir cuentas de inversión compartida. Este producto complementa las capacidades de MetaTrader, dividiendo a los traders en dos grupos principales: inversores y gestores de fondos, quienes son traders experimentados que administran fondos compartidos.

**Para los inversores:**Tienen acceso a estrategias rentables de profesionales experimentados, lo que les permite maximizar sus ganancias.

**Para los gestores de fondos:**Obtienen beneficios a través de varias tarifas, como tarifas de rendimiento o de gestión.

**Para los brókers:**Con Brokeree PAMM , pueden: Ampliar su oferta de trading; Aumentar los volúmenes de trading; Atraer nuevos segmentos de clientes.

, pueden:

Características de gestión de riesgos

Brokeree PAMM también incorpora características avanzadas de gestión de riesgos, como:

Niveles de Stop-Loss para proteger las inversiones;

Confirmaciones automáticas para solicitudes de retiro de los inversores;

Medidas de protección contra llamadas de margen o liquidaciones forzadas durante los retiros.

Ofertas tecnológicas de Brokeree Solutions

El portafolio de productos de Brokeree Solutions cubre casi todas las necesidades posibles de los brókers que operan con MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Algunas de las categorías clave de soluciones que pueden mejorar significativamente la infraestructura de un negocio de corretaje incluyen:

Gestión de portafolios y fondosSoluciones como Social Trading y PAMM ayudan a los brókers a satisfacer las demandas de inversión de sus clientes y a incrementar los volúmenes de trading. Mitigación de riesgosHerramientas avanzadas, como configuraciones de Stop-Loss y análisis automatizado de riesgos, para proteger tanto a los clientes como a los brókers. Agregación de liquidezEl Liquidity Bridge multiplataforma permite a los brókers integrar múltiples fuentes de liquidez para garantizar una ejecución óptima de las operaciones en cualquier condición de mercado. Distribución de bonosSistemas flexibles para la asignación de bonos y reembolsos que ayudan a atraer y retener clientes. Configuración de símbolosHerramientas eficientes para gestionar instrumentos de trading, configurar nuevos activos y responder rápidamente a las dinámicas del mercado.

Brokeree Solutions se compromete a ofrecer herramientas y servicios innovadores para ayudar a los brókers a destacarse en un mercado altamente competitivo.