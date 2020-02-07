El SAT ha rechazado algunas devoluciones de impuestos por falta de cumplimiento de terceros. Algunos contribuyentes han reportado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha rechazado las devoluciones de impuestos por falta de cumplimiento de terceros. Específicamente, en el caso de las retenciones de ISR. Aunque las autoridades ya han dicho que la devolución de este impuesto no depende del cumplimiento de terceros, en la práctica las cosas no siempre son así. Así, por ejemplo, se han dado casos de que el SAT rechace las devoluciones de personas físicas del régimen de sueldos y salarios con saldo a favor de ISR. Aunque los contribuyentes presenten lo necesario para acreditar la devolución del saldo a favor, el SAT los rechaza. En estos casos, la autoridad fiscal argumenta que el patrón no ha enterado las retenciones efectuadas por sueldos y salarios. Esto obliga a los trabajadores a presionar a sus empleados para que enteren las retenciones. Y, obviamente, hace que su devolución de impuestos dependa de alguien más. Para combatir esto, los contribuyentes afectados pueden interponer un recurso de revocación o un juicio contencioso administrativo federal.
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