Hasta el 30 de diciembre de 2020 hay 70 plataformas digitales de residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en el país reg...

Hasta el 30 de diciembre de 2020 hay 70 plataformas digitales de residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en el país registrados en el RFC.

El 8 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización del listado de empresas del Régimen de Plataformas Digitales de residentes en el extranjero. Se trata de la actualización del listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC. [Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) 18-D, fracción I].

Las plataformas digitales de residentes en el extranjero deben inscribirse en el RFC

De acuerdo con la Ley del IVA, los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, entre sus obligaciones deben inscribirse en el RFC ante el SAT. La inscripción en el registro se realizará dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la fecha en que se proporcionen por primera vez los servicios digitales a un receptor ubicado en territorio nacional.

El SAT debe dar a conocer el listado

El SAT debe dar a conocer en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el RFC. Hasta el 30 de diciembre de 2020 hay 70 empresas digitales registradas en el listado y son las siguientes:

Denominación o razón Social Nombre comercial RFC Ciudad y país de origen Fecha de inscripción en el RFC 1 Acamica, INC Acamica AIN1401026A0 Estados Unidos de América 09/11/2020 2 Alexa Internet Alexa Internet AIN970501J32 Estados Unidos de América 09/06/2020 3 Ancestry Ireland Unlimited Company Ancestry Ireland Unlimited Company AIU1109065Z7 Irlanda 11/11/2020 4 Airbnb Ireland Unlimited Company Airbnb Ireland Unlimited Company AIU120412G29 Irlanda 21/07/2020 5 Avenu Learning LLC Avenu Learning LLC ALL190503L98 Estados Unidos de América 27/11/2020 6 Acorn Media Group, INC. Acorn Media Group, INC. AMG840410K2A Estados Unidos de América 19/10/2020 7 Amazon Services Europe S.A R.L. Amazon Services Europe S.A R.L. ASE030509UJ6 Gran Ducado de Luxemburgo 24/06/2020 8 Amazon Services International, INC. Amazon Services International, INC. ASI030624312 Estados Unidos de América 09/06/2020 9 Adobe Inc. - ASI980914J25 Estados Unidos Mexicanos 23/10/2006 10 Amazon.com Service LLC Amazon.com Services LLC ASL020118JS5 Estados Unidos de América 09/06/2020 11 Apple Services LATAM, LLC Apple ASL1908207Z2 Estados Unidos de América 30/07/2020 12 Booking.Com B.V. Booking.Com B.V. BBV9706235T7 Reino de los Países Bajos 06/11/2020 13 Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. BFL070605UE0 Estados Unidos de América 25/06/2020 14 Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl Cdss CDS971223NU8 Confederación Suiza 29/10/2020 15 Cambridge Institute Group, Sl Helloenglish.Mx CIG090128U62 Reino de España 20/11/2020 16 Coursera, Inc. Coursera, Inc. CIN111007CZ8 Estados Unidos de América 13/07/2020 17 Carrentals.com,Inc Carrentals.com CIN141104QJ1 Estados Unidos de América 07/07/2020 18 Msci Limited Msci Limited COL0008171T0 Reino Unido 20/08/2020 19 Coupa Software Incorporated Coupa Software Incorporated CSI0602176E2 Estados Unidos de América 18/11/2020 20 Claro Video, LLC Claro Video CVL0609272C7 Estados Unidos de América 22/07/2020 21 Dgnet LTD. Dgnet LTD. DLT9810057Q4 Reino Unido 04/12/2020 22 DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD. DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD. DMI1712045J9 República de Singapur 04/09/2019 23 Digital River Ireland Limited Digital River Ireland Limited DRI050802ADA Irlanda 27/11/2020 24 Expedia, INC. Expedia EIN131115UE7 Estados Unidos de América 22/06/2020 25 Expedia Lodging Partner Services SARL Expedia Lodging Partner Services SARL ELP091201J49 Confederación Suiza 25/08/2020 26 Expedia LX Partner Business, INC. Expedia Local Expert ELP151211DD5 Estados Unidos de América 08/07/2020 27 Ebay Marketplaces Gmbh Ebay Marketplaces Gmbh EMG1611031N6 Confederación Suiza 12/11/2020 28 Ea Swiss Sarl Ea Swiss Sarl ESS191121QX3 Confederación Suiza 29/09/2020 29 Fender Digital LLC Fender Digital LLC FDL151231HH2 Estados Unidos de América 06/08/2020 30 Funimation Global Group, LLC Funimation Global Group, LLC FGG000901J50 Estados Unidos de América 14/10/2020 31 Facebook Payments International Limited Facebook Payments International Limited FPI110310M26 Irlanda 17/08/2020 32 Faceboook Technologies Ireland Limited Faceboook Technologies Ireland Limited FTI141010SU2 Irlanda 18/08/2020

33 Google LLC Google LLC GLC021022EZ9 Estados Unidos de América 14/12/2020 34 Hotmart B.V. Hotmart B.V. HBV140327SE4 Reino de los Países Bajos 16/10/2020

35 HBO Digital Latin America LLC HBO Digital Latin America LLC HDL170310NP7 Estados Unidos de América 16/07/2020 36 Homeaway.com, INC. Homeaway.com, INC. HIN050121KJ5 Estados Unidos de América 23/06/2020 37 Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited HSH1004271Z0 Hong Kong 15/07/2020 38 Habitissimo, S.L.U. Habitissimo, S.L.U. HSL090504K80 Reino de España 10/11/2020 39 IMDb.com, INC. IMDb.com, INC. IIN071205L63 Estados Unidos de América 29/06/2020 40 Linkedin Ireland Unlimited Company Linkedin LIU091111UIA Irlanda 29/07/2020 41 Latam Streamco INC. Latam Streamco INC. LSI1803076W6 Estados Unidos de América 05/11/2020 42 Microsoft Corporation Microsoft Corporation MCO091123MR8 Estados Unidos de América 02/06/2020 43 Msci Esg Research (UK) Limited Msci Esg Research (UK) Limited MER1312111T6 Reino Unido 06/08/2020 44 The Mind Hub Company, S.L. The Mind Hub Company, S.L. MHC190614CM6 Reino de España 09/07/2020 45 Moco Studios Private Limited Moco Studios Private Limited MSP1712191HA República de Singapur 16/07/2020 46 Nintendo Of America INC. Nintendo Of America INC. NAI820223GR3 Estados Unidos de América 05/10/2020 47 Netflix International B.V. Netflix International B.V. NIB110729FX4 Reino de los Países Bajos 01/06/2020 48 NBA Properties, INC. NBA Properties, INC. NPI670830GU1 Estados Unidos de América 26/08/2020 49 Overtier Operations Overtier OOP170215BQ2 Islas Caimán 11/09/2020 50 Riot Games, INC. Riot Games, INC. RGI060509CE2 Estados Unidos de América 02/09/2020 51 Roku, INC. Roku, INC. RIN080201H69 Estados Unidos de América 10/07/2020 52 Royaltystat LLC Royaltystat LLC RLC000202Q66 Estados Unidos de América 01/12/2020 53 Rebuilding Technology PTE. LTD Rebuilding Technology PTE. LTD RTP181221NE7 República de Singapur 04/09/2019 54 Spotify AB Spotify AB SAB060412Q81 Reino de Suecia 20/07/2020 55 Sportradar Ag Sportradar Ag SAG070131B32 Confederación Suiza 01/10/2020 56 Socialbakers A.S. Socialbakers A.S. SAS100414QU4 República Checa 01/09/2020 57 Samsung Electronics Co., LTD Samsung Electronics Co., LTD SEC681230LD9 República de Corea 27/11/2020 58 S&P Global INC S&P Global INC SGI160427JU7 Estados Unidos de América 06/11/2020 59 S&P Global Market Intelligence LLC S&P Global Market Intelligence INC SGM151116FN1 Estados Unidos de América 12/11/2020 60 Sony Interactive Entertainment LLC Sony Interactive Entertainment LLC SIE180319BC8 Estados Unidos de América 12/11/2020 61 Streamray INC. Streamray INC. SIN99040794A Estados Unidos de América 05/11/2020 62 S&P Opco, LLC S&P Opco, LLC SOL120629CC4 Estados Unidos de América 28/10/2020 63 Social Online Payments Limited Social Online Payments Limited SOP110313V65 Irlanda 27/08/2020 64 Uber B.V. Uber B.V. UBV121024TN8 Reino de los Países Bajos 10/07/2019 65 Uber Motorbike B.V. Uber Motorbike B.V. UMB160114PN6 Reino de los Países Bajos 14/12/2020 66 Vorwerk International & Co. Kmg Vorwerk VIA950721IH2 Confederación Suiza 04/09/2020 67 Verticales Intercom, Sociedad Limitada Verticales Intercom, Sociedad Limitada VIL071126SJ6 Reino de España 09/07/2020 68 Various, INC. Various, INC. VIN9802107J4 Estados Unidos de América 05/11/2020 69 Wix.Com LTD. Wix WLT061005SK7 Estado de Israel 30/11/2020 70 Zoom Video Communications, INC. Zoom Video Communications, INC ZVC110421C76 Estados Unidos de América 17/06/2020

Puedes ver el listado de prestadores de servicios digitales aquí / Fecha de publicación: 8 de enero de 2020.

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