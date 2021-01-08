Hasta el 30 de diciembre de 2020 hay 70 plataformas digitales de residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en el país registrados en el RFC.
El 8 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización del listado de empresas del Régimen de Plataformas Digitales de residentes en el extranjero. Se trata de la actualización del listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC. [Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) 18-D, fracción I].
Las plataformas digitales de residentes en el extranjero deben inscribirse en el RFC
De acuerdo con la Ley del IVA, los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, entre sus obligaciones deben inscribirse en el RFC ante el SAT. La inscripción en el registro se realizará dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la fecha en que se proporcionen por primera vez los servicios digitales a un receptor ubicado en territorio nacional.
El SAT debe dar a conocer el listado
El SAT debe dar a conocer en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el RFC. Hasta el 30 de diciembre de 2020 hay 70 empresas digitales registradas en el listado y son las siguientes:
|Denominación o razón Social
|Nombre comercial
|RFC
|Ciudad y país de origen
|Fecha de inscripción en el RFC
|1
|Acamica, INC
|Acamica
|AIN1401026A0
|Estados Unidos de América
|09/11/2020
|2
|Alexa Internet
|Alexa Internet
|AIN970501J32
|Estados Unidos de América
|09/06/2020
|3
|Ancestry Ireland Unlimited Company
|Ancestry Ireland Unlimited Company
|AIU1109065Z7
|Irlanda
|11/11/2020
|4
|Airbnb Ireland Unlimited Company
|Airbnb Ireland Unlimited Company
|AIU120412G29
|Irlanda
|21/07/2020
|5
|Avenu Learning LLC
|Avenu Learning LLC
|ALL190503L98
|Estados Unidos de América
|27/11/2020
|6
|Acorn Media Group, INC.
|Acorn Media Group, INC.
|AMG840410K2A
|Estados Unidos de América
|19/10/2020
|7
|Amazon Services Europe S.A R.L.
|Amazon Services Europe S.A R.L.
|ASE030509UJ6
|Gran Ducado de Luxemburgo
|24/06/2020
|8
|Amazon Services International, INC.
|Amazon Services International, INC.
|ASI030624312
|Estados Unidos de América
|09/06/2020
|9
|Adobe Inc.
|-
|ASI980914J25
|Estados Unidos Mexicanos
|23/10/2006
|10
|Amazon.com Service LLC
|Amazon.com Services LLC
|ASL020118JS5
|Estados Unidos de América
|09/06/2020
|11
|Apple Services LATAM, LLC
|Apple
|ASL1908207Z2
|Estados Unidos de América
|30/07/2020
|12
|Booking.Com B.V.
|Booking.Com B.V.
|BBV9706235T7
|Reino de los Países Bajos
|06/11/2020
|13
|Bloomberg Finance L.P.
|Bloomberg Finance L.P.
|BFL070605UE0
|Estados Unidos de América
|25/06/2020
|14
|Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl
|Cdss
|CDS971223NU8
|Confederación Suiza
|29/10/2020
|15
|Cambridge Institute Group, Sl
|Helloenglish.Mx
|CIG090128U62
|Reino de España
|20/11/2020
|16
|Coursera, Inc.
|Coursera, Inc.
|CIN111007CZ8
|Estados Unidos de América
|13/07/2020
|17
|Carrentals.com,Inc
|Carrentals.com
|CIN141104QJ1
|Estados Unidos de América
|07/07/2020
|18
|Msci Limited
|Msci Limited
|COL0008171T0
|Reino Unido
|20/08/2020
|19
|Coupa Software Incorporated
|Coupa Software Incorporated
|CSI0602176E2
|Estados Unidos de América
|18/11/2020
|20
|Claro Video, LLC
|Claro Video
|CVL0609272C7
|Estados Unidos de América
|22/07/2020
|21
|Dgnet LTD.
|Dgnet LTD.
|DLT9810057Q4
|Reino Unido
|04/12/2020
|22
|DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD.
|DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD.
|DMI1712045J9
|República de Singapur
|04/09/2019
|23
|Digital River Ireland Limited
|Digital River Ireland Limited
|DRI050802ADA
|Irlanda
|27/11/2020
|24
|Expedia, INC.
|Expedia
|EIN131115UE7
|Estados Unidos de América
|22/06/2020
|25
|Expedia Lodging Partner Services SARL
|Expedia Lodging Partner Services SARL
|ELP091201J49
|Confederación Suiza
|25/08/2020
|26
|Expedia LX Partner Business, INC.
|Expedia Local Expert
|ELP151211DD5
|Estados Unidos de América
|08/07/2020
|27
|Ebay Marketplaces Gmbh
|Ebay Marketplaces Gmbh
|EMG1611031N6
|Confederación Suiza
|12/11/2020
|28
|Ea Swiss Sarl
|Ea Swiss Sarl
|ESS191121QX3
|Confederación Suiza
|29/09/2020
|29
|Fender Digital LLC
|Fender Digital LLC
|FDL151231HH2
|Estados Unidos de América
|06/08/2020
|30
|Funimation Global Group, LLC
|Funimation Global Group, LLC
|FGG000901J50
|Estados Unidos de América
|14/10/2020
|31
|Facebook Payments International Limited
|Facebook Payments International Limited
|FPI110310M26
|Irlanda
|17/08/2020
|32
|Faceboook Technologies Ireland Limited
|Faceboook Technologies Ireland Limited
|FTI141010SU2
|Irlanda
|18/08/2020
|33
|Google LLC
|Google LLC
|GLC021022EZ9
|Estados Unidos de América
|14/12/2020
|34
|Hotmart B.V.
|Hotmart B.V.
|HBV140327SE4
|Reino de los Países Bajos
|16/10/2020
|35
|HBO Digital Latin America LLC
|HBO Digital Latin America LLC
|HDL170310NP7
|Estados Unidos de América
|16/07/2020
|36
|Homeaway.com, INC.
|Homeaway.com, INC.
|HIN050121KJ5
|Estados Unidos de América
|23/06/2020
|37
|Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited
|Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited
|HSH1004271Z0
|Hong Kong
|15/07/2020
|38
|Habitissimo, S.L.U.
|Habitissimo, S.L.U.
|HSL090504K80
|Reino de España
|10/11/2020
|39
|IMDb.com, INC.
|IMDb.com, INC.
|IIN071205L63
|Estados Unidos de América
|29/06/2020
|40
|Linkedin Ireland Unlimited Company
|LIU091111UIA
|Irlanda
|29/07/2020
|41
|Latam Streamco INC.
|Latam Streamco INC.
|LSI1803076W6
|Estados Unidos de América
|05/11/2020
|42
|Microsoft Corporation
|Microsoft Corporation
|MCO091123MR8
|Estados Unidos de América
|02/06/2020
|43
|Msci Esg Research (UK) Limited
|Msci Esg Research (UK) Limited
|MER1312111T6
|Reino Unido
|06/08/2020
|44
|The Mind Hub Company, S.L.
|The Mind Hub Company, S.L.
|MHC190614CM6
|Reino de España
|09/07/2020
|45
|Moco Studios Private Limited
|Moco Studios Private Limited
|MSP1712191HA
|República de Singapur
|16/07/2020
|46
|Nintendo Of America INC.
|Nintendo Of America INC.
|NAI820223GR3
|Estados Unidos de América
|05/10/2020
|47
|Netflix International B.V.
|Netflix International B.V.
|NIB110729FX4
|Reino de los Países Bajos
|01/06/2020
|48
|NBA Properties, INC.
|NBA Properties, INC.
|NPI670830GU1
|Estados Unidos de América
|26/08/2020
|49
|Overtier Operations
|Overtier
|OOP170215BQ2
|Islas Caimán
|11/09/2020
|50
|Riot Games, INC.
|Riot Games, INC.
|RGI060509CE2
|Estados Unidos de América
|02/09/2020
|51
|Roku, INC.
|Roku, INC.
|RIN080201H69
|Estados Unidos de América
|10/07/2020
|52
|Royaltystat LLC
|Royaltystat LLC
|RLC000202Q66
|Estados Unidos de América
|01/12/2020
|53
|Rebuilding Technology PTE. LTD
|Rebuilding Technology PTE. LTD
|RTP181221NE7
|República de Singapur
|04/09/2019
|54
|Spotify AB
|Spotify AB
|SAB060412Q81
|Reino de Suecia
|20/07/2020
|55
|Sportradar Ag
|Sportradar Ag
|SAG070131B32
|Confederación Suiza
|01/10/2020
|56
|Socialbakers A.S.
|Socialbakers A.S.
|SAS100414QU4
|República Checa
|01/09/2020
|57
|Samsung Electronics Co., LTD
|Samsung Electronics Co., LTD
|SEC681230LD9
|República de Corea
|27/11/2020
|58
|S&P Global INC
|S&P Global INC
|SGI160427JU7
|Estados Unidos de América
|06/11/2020
|59
|S&P Global Market Intelligence LLC
|S&P Global Market Intelligence INC
|SGM151116FN1
|Estados Unidos de América
|12/11/2020
|60
|Sony Interactive Entertainment LLC
|Sony Interactive Entertainment LLC
|SIE180319BC8
|Estados Unidos de América
|12/11/2020
|61
|Streamray INC.
|Streamray INC.
|SIN99040794A
|Estados Unidos de América
|05/11/2020
|62
|S&P Opco, LLC
|S&P Opco, LLC
|SOL120629CC4
|Estados Unidos de América
|28/10/2020
|63
|Social Online Payments Limited
|Social Online Payments Limited
|SOP110313V65
|Irlanda
|27/08/2020
|64
|Uber B.V.
|Uber B.V.
|UBV121024TN8
|Reino de los Países Bajos
|10/07/2019
|65
|Uber Motorbike B.V.
|Uber Motorbike B.V.
|UMB160114PN6
|Reino de los Países Bajos
|14/12/2020
|66
|Vorwerk International & Co. Kmg
|Vorwerk
|VIA950721IH2
|Confederación Suiza
|04/09/2020
|67
|Verticales Intercom, Sociedad Limitada
|Verticales Intercom, Sociedad Limitada
|VIL071126SJ6
|Reino de España
|09/07/2020
|68
|Various, INC.
|Various, INC.
|VIN9802107J4
|Estados Unidos de América
|05/11/2020
|69
|Wix.Com LTD.
|Wix
|WLT061005SK7
|Estado de Israel
|30/11/2020
|70
|Zoom Video Communications, INC.
|Zoom Video Communications, INC
|ZVC110421C76
|Estados Unidos de América
|17/06/2020
Puedes ver el listado de prestadores de servicios digitales aquí / Fecha de publicación: 8 de enero de 2020.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.