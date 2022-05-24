El objetivo del SAT era que 10.2 millones de personas físicas se inscribieran en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza La recaudación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) fue d...

El objetivo del SAT era que 10.2 millones de personas físicas se inscribieran en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza La recaudación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) fue de 4,935 millones de pesos (mdp) al cierre del primer trimestre del 2022, lo que representó un 0.44% del total de los ingresos tributarios. A través del Informe tributario y de gestión del primer trimestre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que al RESICO se han inscrito la siguiente cantidad de contribuyentes:

170,003 en el RESICO para personas morales.

2,321,589 RESICO para personas físicas.

Lo anterior representa 0.30% y 4%, respectivamente, del padrón de contribuyentes activos de 60 millones 535,792.

Las metas de captación para el RESICO están lejanas

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), considerando que dichos regímenes estaban dirigidos a 2.1 millones de personas morales y 10.2 millones de personas físicas, las metas de captación de contribuyentes para el RESICO están lejanas. El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, dijo que en el instituto consideran que la autoridad tributaria debería hacer lo siguiente:

Incrementar el programa de difusión de los beneficios del RESICO.

Atender oportunamente las problemáticas que se han presentado en la operación diaria y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En este contexto, el IMCP ha presentado por escrito diferentes problemáticas mediante los canales de la Comisión de Síndicos del Contribuyente y a través de la Vicepresidencia de Fiscal, sin que a la fecha hayan recibido respuesta. Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: 18 de mayo de 2022.