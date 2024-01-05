El incremento se atribuye a una mayor disponibilidad de citas y a la creciente necesidad de la e.firma para una variedad de trámites fiscales El primer trimestre de 2023 marcó un hito con el mayor número de contribuyentes que obtuvieron su firma electrónica (e.firma) por primera vez, con un total de 3 millones 160 mil personas, representando un incremento del 20.4% en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando 2 millones 625 mil contribuyentes adquirieron su e.firma, según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde 2004, el SAT ha mantenido un registro de las personas que obtienen su e.firma, la cual es esencial para realizar trámites y servicios por internet en el SAT y otras instituciones. Marzo destacó como el mes con el mayor número de nuevos poseedores de e.firma, con 328 mil 641, seguido de enero con 325 mil 879 contribuyentes. Este aumento, según el SAT, se atribuye a una mayor disponibilidad de citas. Ariana Martínez, miembro de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), coincidió con el SAT al señalar que en 2023 se experimentó una mayor facilidad para obtener citas, incluso fuera de la Administración fiscal correspondiente al domicilio del contribuyente. En entrevista con Reforma, destacó la apertura de módulos como los quioscos de la Tesorería de la Federación para tramitar la e.firma. Martínez argumentó que el incremento también se debe a la creciente necesidad de la e.firma para una variedad de trámites fiscales, así como a la obligatoriedad de obtenerla al cumplir 18 años de edad. En términos económicos, el dinamismo del país ha llevado a un aumento en el número de contribuyentes que tributan ante el SAT, ya sea bajo regímenes comunes como servicios profesionales o actividades empresariales, o en el régimen de sueldos y salarios, en respuesta a la generación de empleo durante la reactivación económica. Es importante destacar que la e.firma debe tramitarse en las oficinas del fisco, ya que se recopilan datos biométricos, y según el SAT, todos los contribuyentes que presenten declaraciones periódicas, expidan comprobantes y formen parte del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) deben obtenerla.