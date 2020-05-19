Se adicionó una nueva regla que establece la fecha para presentar los avisos de pago en especie. El 4 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la sexta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Una de las adiciones fue la regla 11.1.12., que versa sobre la presentación de avisos para adherirse o finalizar la opción de pago en especie, así como para la declaración anual del ejercicio fiscal de 2019. Se adiciona la regla 11.1.12. para establecer que el 30 de junio de 2020 es la fecha límite para que los contribuyentes presenten los avisos para adherirse o finalizar la opción de pago en especie. Esto a través de correo electrónico [email protected]. Para hacer lo anterior, los contribuyentes deberán adjuntar, de forma digital, la documentación a que se refiere la ficha de trámite 1/DEC-2 “Avisos, declaraciones y obras de arte propuestas en pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares” contenida en el Anexo 1-A, así como una identificación oficial vigente que contenga su firma autógrafa. Durante el mes de julio de 2020, los contribuyentes deberán presentar los documentos en original firmados autógrafamente, previa cita generada en la dirección de correo electrónico [email protected]. La regla indica que tratándose de artistas que hayan optado por la donación a museos, propiedad de donatarias o del gobierno, o por la entrega de obras de arte plásticas distintas a la pintura, grabado y escultura para su exhibición y conservación a un museo de arte contemporáneo, podrán presentar el oficio de aceptación correspondiente durante el mes de julio de 2020.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y nuestro canal de YouTube.