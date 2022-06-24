El listado incluye 10 empresas que registran créditos fiscales que fueron reactivados durante los años 2020 y 2021 por el SAT, con valores de 100 millones de pesos en adelante. El Servicio de Admin...

El listado incluye 10 empresas que registran créditos fiscales que fueron reactivados durante los años 2020 y 2021 por el SAT, con valores de 100 millones de pesos en adelante. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado los actos de fiscalización y tiene en la mira a los mayores deudores de créditos fiscales en el país. Reporte Indigo solicitó vía transparencia el listado de contribuyentes que adeudan grandes cantidades de dinero al fisco mexicano. Entre ellos, se encuentran la empresa mexicana petrolera, Oceanografía, la Compañía Mexicana de Aviación e incluso un excolaborador de quien fuera gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

El medio reporta que se tomaron en consideración todos los créditos fiscales que fueron reactivados durante los años 2020 y 2021 por el SAT, con valores de 100 millones de pesos en adelante.

Los grandes deudores de México

De acuerdo con la información obtenida por Reporte Indigo, este es el listado de grandes contribuyentes que tienen créditos fiscales con dichas características ante el SAT:

La empresa Oceanografía se posiciona como el principal deudor, dado que registra 20 créditos fiscales con irregularidades, por un monto de 21 mil 886.38 millones de pesos. Esta empresa fue demandada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por Banamex a causa de un supuesto fraude que superaba los 400 millones de dólares. Industrial Móndelo, empresa dedicada a la fundición de metales, principalmente el plomo, con un solo crédito reactivado de este tipo, pero por un monto de 15 mil 279.44 millones de pesos, señala el medio. La empresa Comercializadora Buy&Go con cuatro de estos adeudos fiscales por una suma de 12 mil 626.95 millones de pesos. Destaca el excolaborador de Javier Duarte de Ochoa en el Gobierno de Veracruz, Antonio Tarek Abdala Saad, quien registra 13 créditos fiscales que fueron reactivados por el SAT, y que representan una bolsa de 12 mil 484.53 millones de pesos, de acuerdo con la investigación. La Compañía Mexicana de Aviación, contra la cual el SAT reactivó 10 créditos fiscales con irregularidades, que suman en conjunto un pasivo de nueve mil 384.33 millones de pesos. La empresa Sí Vale México, con un par de estas deudas tributarias que ascienden a siete mil 834.05 millones de pesos. Wal-Mart de México, con cuatro adeudos fiscales por una bolsa de 5 mil 897.00 millones de pesos. La empresa Hergo Soluciones Empresariales, que enfrenta ocho créditos fiscales bajo estas condiciones, que ascienden a cinco mil 774.54 millones de pesos. El noveno lugar lo ocupa la firma Metal Gold, que está dedicada a la compra-venta de metales, así como al comercio al por mayor de artículos de joyería y relojes; contra esta compañía fueron reactivados 12 créditos fiscales por un monto de cinco mil 217.69 millones de pesos. Finalmente, se encuentra la empresa Paragon Offshore Contracting, cuyas actividades se concentran en el arrendamiento de plataformas de perforación marinas, y sobre la cual pesan seis adeudos tributarios de este tipo por una suma de cuatro mil 873.57 millones de pesos.

Créditos fiscales aumentaron

De enero a septiembre del año pasado, los adeudos delos contribuyentes sumaron un billón 385 millones de pesos, lo cual constituyó un nuevo récord, de acuerdo con La Jornada.

Como reportamos en El Contribuyente a noviembre del año pasado la cartera de adeudos del fisco alcanzó un billón 439 mil millones de pesos, 37 por ciento más que al cierre de 2020.

En suma, entre 2020 y 2021, el SAT reactivó 84 mil 499 créditos fiscales por un monto superior a los 417 mil millones de pesos, debido a que habían sido dados de baja con inconsistencias e irregularidades. El mes pasado, reportamos que la autoridad fiscal informó la detección de cancelaciones de créditos fiscales que se hacían en la madrugada y podrían haberse realizado por funcionarios de la dependencia. Raquel Buenrostro, titular del SAT, dijo recientemente que se han dedicado a verificar los servicios tecnológicos del fisco, por lo cual han detectado la cancelación de créditos fiscales de manera irregular.