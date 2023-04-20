Expertos consideran que los montos deducibles que se aplican por la compra de autos eléctricos en México deben elevarse Durante abril, las personas físicas deben presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para calcular el ISR que deben pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus ingresos y restar las deducciones, para obtener la utilidad o la pérdida del ejercicio. El resultado obtenido es la base sobre la cual se calcula el ISR a pagar o la devolución a recibir. Entre las deducciones que pueden aplicar los contribuyentes, se encuentran las inversiones en automóviles, hasta por un monto de 175 mil pesos. Y los vehículos híbridos, eléctricos o de hidrógeno son deducibles hasta por un monto de 250 mil pesos. Esto lo establece el Artículo 36, fracción II, de la Ley del ISR.

Deducibilidad de autos eléctricos debe aumentar

Expertos dijeron a Reforma que consideran que los montos deducibles que se aplican por la compra de autos eléctricos en México deben elevarse. Esto se debe hacer para incentivar la compra de estas unidades. De acuerdo con datos del INEGI, los precios de los automóviles subieron 52.5 por ciento de 2016 a diciembre del año pasado. Guillermo Mendieta, socio de Mendieta & Compañía SC, dijo al diario que para incentivar la compra de ese tipo de vehículos, es necesario elevar el monto de deducible. El especialista comentó que por un tema simple de inflación, nada más, ya se queda corto el monto que se permite deducir. Pese a ello, recordó que no se consideró ninguna modificación al respecto en la Miscelánea Fiscal de este año.

Requisitos para poder deducir autos eléctricos

Además, Reforma señala que los contribuyentes pueden deducir el costo del automóvil y así pagar menos impuestos, pero para ello hay que cumplir los siguientes requisitos: