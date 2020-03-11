Debido a los bajos presupuestos federales, los estados buscan aumentar impuestos en 2020.

Debido a los bajos presupuestos federales, los estados buscan aumentar impuestos en 2020.

Empezando 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar absolutamente seguro de que la situación económica mejoraría este año. Por otro lado, también aceptó que en muchos estados, las cosas no pintan muy bien. En este sentido, el presidente dijo que varios gobernadores y alcaldes tendrían que endeudarse en 2020 debido a la mala situación financiera de sus administraciones.

Los nuevos impuestos en 2020

Para salir del problema, muchos estados tuvieron que crear o aumentar impuestos en 2020. Estos incrementos se observan principalmente en el impuesto sobre nómina, hospedaje, bebidas alcohólicas y apuestas. Así, este año veremos los siguientes cambios:

Aguascalientes: la tasa del impuesto sobre nómina subió de 2 a 2.5% por los próximos dos años.

Baja California: la tasa del impuesto sobre nómina subió de 2.43 a 3%. También hubo un aumento de 5% en economía digital y hospedaje; así como uno de 2.5% a la gasolina.

Puebla: la tasa del impuesto sobre nómina subió de 2.5 a 3%. También se crearon nuevos impuestos de 3% a hospedaje: 6% a loterías, y 3% a juegos de apuestas.

Guanajuato: se implementó un impuesto de 4.5% a bebidas alcohólicas y uno de 5% a la venta de inmuebles. Por otro lado, aumentó de 2 a 4% el impuesto de hospedaje.

Ciudad de México: se implementó un impuesto de 4.5% a bebidas alcohólicas y de 10% a juegos de apuestas.

Sinaloa: se aplicó el impuesto sobre nómina a trabajadores que ofrecen servicios por honorarios o outsourcing.

Michoacán: se creó un nuevo impuesto por extracción de materiales.

Tamaulipas: impuesto del 10% por venta de cerveza y tabaco.

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