De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, problemas en los sistemas del SAT le costaron 200 millones de pesos. La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el Segundo Informe de la Fiscalización de Cuenta Pública 2019. En el documento, la ASF encontró irregularidades por más de 32 mil millones de pesos en el ejercicio de 2019. De acuerdo con la ASF, la mayor parte de las irregularidades se dividen en tres grupos:

El dinero que la Federación entregó para salud a estados gobernados por Morena.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pemex Exploración.

SAT pierde millones de pesos en multas por fallas en sus sistemas

La ASF también encontró algunas irregularidades en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según sus auditorías, el fisco dejó de cobrar 202 millones de pesos en multas por IEPS a bebidas alcohólicas por no actualizar sus sistemas informáticos. Al parecer, el fisco no determinó multas a más de seis mil contribuyentes por omisiones en declaraciones, avisos, expedición de constancias, y otros asuntos relacionados con el IEPS. Con el número de omisiones detectadas y el promedio de estas multas, la ASF llegó a la estimación de 202 millones de pesos perdidos en el año. De acuerdo con el SAT, no impuso multas debido a adecuaciones y actualizaciones legales que era necesario incorporar en los formatos de control y vigilancia. Es decir, los montos de las multas no se actualizaron de 2018 a 2019. Por esto, el fisco no emitió multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales del IEPS. Además, la ASF encontró irregularidades en multas de IEPS relacionadas al tabaco. Aquí, de los 210 contribuyentes que debían pagar IEPS por tabaco, solamente 40 de ellos pagaron 42 mil millones de pesos; es decir, el 99% de lo recaudado por este impuesto en 2019. Por otro lado, el SAT no emitió multas a 103 de los 210 contribuyentes. De nuevo, el problema se derivó de fallas en los sistemas informáticos. Con información de Reforma y El Sol de México y El Financiero https://www.reforma.com/deja-ir-el-sat-202-millones-en-multas/gr/ar2064474?md5=5fce0ac1c24cbbc6c581ab0ed45c3e1f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/asf-entrega-segundo-informe-de-la-fiscalizacion-de-cuenta-publica-2019-5955616.html

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