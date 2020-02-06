Los varones puedan exigir pensión alimenticia en el caso de tener la custodia de los hijos, eso significa que se está avanzando en la equidad de género, anteriormente la ley solo protegía a la mujer. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa para modificar algunos artículos del Código Civil del Estado de México, con lo que los varones adquirirían el derecho a exigir una pensión alimenticia a su ex pareja en caso de divorcio. La propuesta fue avalada por los diputados de las comisiones de procuración y administración de justicia, la de gobernación y la de puntos constitucionales. El objetivo de la iniciativa es garantizar la equidad de género. Ahora no sólo las mujeres podrán pedir una pensión alimenticia. De aprobarse esta modificación, tanto, el padre como la madre, al tener la custodia del niño, podrán exigir pensión a su pareja en caso de divorcio. El coordinador de la bancada perredista, Omar Ortega Álvarez, explicó que "tanto el varón como la mujer podrán solicitar pensión. Antes era sólo la mujer. Es un tema de igualdad y equidad, porque al final no solo la mujer se dedica a cuidar a los hijos y la intención es que ambos tengan derecho". Destacó que la pensión alimenticia es un derecho que tienen que tener ambos. Anteriormente la ley solo le daba ese derecho a la mujer. https://twitter.com/Omar\_Ortega\_A/status/1225152722233462784?ref\_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet Por el momento, la modificación a los artículos al Código Civil del Estado de México todavía no es una realidad vigor. Falta que el pleno de los legisladores (se votará en marzo), vote a favor y se publiqué en la Gaceta de Gobierno. Con información de Milenio

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