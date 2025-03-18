Descubre qué gastos puedes deducir en tu declaración anual 2025 y cómo utilizar el Visor de Deducciones Personales del SAT para obtener saldos a favor La temporada de declaraciones anuales ha llegado y es el momento ideal para conocer qué gastos puedes deducir y cómo reducir tu carga fiscal. A continuación, te presentamos los detalles sobre las deducciones personales permitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cómo consultarlas en el Visor de Deducciones Personales.

Fechas y Plazos Clave

  • Periodo de presentación: Del 1 al 30 de abril de 2025
  • Disponibilidad del simulador del SAT: Hasta el 31 de marzo de 2025
  • Consulta del Visor de Deducciones Personales: Disponible aquí

¿Cuáles son las deducciones personales?

Existen cuatro tipos de deducciones personales: seguridad social, asistencia social, ahorro y educación. A continuación, te presentamos una tabla con los conceptos permitidos:

Tipo de gasto Concepto
Seguridad Social Honorarios médicos, dentales, psicológicos, nutricionales y hospitalarios
Primas de seguros de gastos médicos
Honorarios médicos por discapacidad o incapacidad
Gastos funerarios
Asistencia Social Donativos no onerosos ni remunerativos
Ahorro Intereses reales pagados por créditos hipotecarios
Depósitos en cuentas especiales para el ahorro
Aportaciones a la subcuenta de retiro
Educación Colegiaturas
Gastos de transporte escolar

Montos deducibles por nivel educativo

Los gastos por colegiaturas tienen un límite de deducción según el nivel educativo. Consulta la siguiente tabla:

Nivel educativo Monto en pesos
Preescolar $ 14,200
Primaria $ 12,900
Secundaria $ 19,900
Profesional técnico $ 17,100
Bachillerato o equivalente $ 24,500

Consulta de Deducciones Personales

Para conocer los gastos deducibles precargados en tu declaración, puedes acceder al Visor de Deducciones Personales del SAT. Para ingresar, sigue estos pasos:

  1. Visita el sitio del SAT y accede a Trámites y servicios.
  2. Haz clic en Declaraciones para personas.
  3. Selecciona la opción Visores y accede al Visor de Deducciones Personales.
  4. Ingresa con tu RFC y contraseña o e.firma.
  5. Elige el ejercicio fiscal 2024 y consulta la información disponible.

Simulador de la Declaración Anual

Recomendaciones finales

  • Verifica que todas tus deducciones estén facturadas y pagadas con medios electrónicos.
  • Consulta el Visor de Deducciones para asegurarte de que tus gastos están registrados.
  • Si encuentras inconsistencias, solicita correcciones a tiempo para maximizar tu devolución.