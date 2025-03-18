Descubre qué gastos puedes deducir en tu declaración anual 2025 y cómo utilizar el Visor de Deducciones Personales del SAT para obtener saldos a favor La temporada de declaraciones anuales ha llegado y es el momento ideal para conocer qué gastos puedes deducir y cómo reducir tu carga fiscal. A continuación, te presentamos los detalles sobre las deducciones personales permitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cómo consultarlas en el Visor de Deducciones Personales.
Fechas y Plazos Clave
- Periodo de presentación: Del 1 al 30 de abril de 2025
- Disponibilidad del simulador del SAT: Hasta el 31 de marzo de 2025
- Consulta del Visor de Deducciones Personales: Disponible aquí
¿Cuáles son las deducciones personales?
Existen cuatro tipos de deducciones personales: seguridad social, asistencia social, ahorro y educación. A continuación, te presentamos una tabla con los conceptos permitidos:
|Tipo de gasto
|Concepto
|Seguridad Social
|Honorarios médicos, dentales, psicológicos, nutricionales y hospitalarios
|Primas de seguros de gastos médicos
|Honorarios médicos por discapacidad o incapacidad
|Gastos funerarios
|Asistencia Social
|Donativos no onerosos ni remunerativos
|Ahorro
|Intereses reales pagados por créditos hipotecarios
|Depósitos en cuentas especiales para el ahorro
|Aportaciones a la subcuenta de retiro
|Educación
|Colegiaturas
|Gastos de transporte escolar
Montos deducibles por nivel educativo
Los gastos por colegiaturas tienen un límite de deducción según el nivel educativo. Consulta la siguiente tabla:
|Nivel educativo
|Monto en pesos
|Preescolar
|$ 14,200
|Primaria
|$ 12,900
|Secundaria
|$ 19,900
|Profesional técnico
|$ 17,100
|Bachillerato o equivalente
|$ 24,500
Consulta de Deducciones Personales
Para conocer los gastos deducibles precargados en tu declaración, puedes acceder al Visor de Deducciones Personales del SAT. Para ingresar, sigue estos pasos:
- Visita el sitio del SAT y accede a Trámites y servicios.
- Haz clic en Declaraciones para personas.
- Selecciona la opción Visores y accede al Visor de Deducciones Personales.
- Ingresa con tu RFC y contraseña o e.firma.
- Elige el ejercicio fiscal 2024 y consulta la información disponible.
Simulador de la Declaración Anual
Recomendaciones finales
- Verifica que todas tus deducciones estén facturadas y pagadas con medios electrónicos.
- Consulta el Visor de Deducciones para asegurarte de que tus gastos están registrados.
- Si encuentras inconsistencias, solicita correcciones a tiempo para maximizar tu devolución.