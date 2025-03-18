Descubre qué gastos puedes deducir en tu declaración anual 2025 y cómo utilizar el Visor de Deducciones Personales del SAT para obtener saldos a favor La temporada de declaraciones anuales ha llega...

Descubre qué gastos puedes deducir en tu declaración anual 2025 y cómo utilizar el Visor de Deducciones Personales del SAT para obtener saldos a favor La temporada de declaraciones anuales ha llegado y es el momento ideal para conocer qué gastos puedes deducir y cómo reducir tu carga fiscal. A continuación, te presentamos los detalles sobre las deducciones personales permitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cómo consultarlas en el Visor de Deducciones Personales.

Fechas y Plazos Clave

Periodo de presentación: Del 1 al 30 de abril de 2025

Disponibilidad del simulador del SAT: Hasta el 31 de marzo de 2025

Consulta del Visor de Deducciones Personales: Disponible aquí

¿Cuáles son las deducciones personales?

Existen cuatro tipos de deducciones personales: seguridad social, asistencia social, ahorro y educación. A continuación, te presentamos una tabla con los conceptos permitidos:

Tipo de gasto Concepto Seguridad Social Honorarios médicos, dentales, psicológicos, nutricionales y hospitalarios Primas de seguros de gastos médicos Honorarios médicos por discapacidad o incapacidad Gastos funerarios Asistencia Social Donativos no onerosos ni remunerativos Ahorro Intereses reales pagados por créditos hipotecarios Depósitos en cuentas especiales para el ahorro Aportaciones a la subcuenta de retiro Educación Colegiaturas Gastos de transporte escolar

Montos deducibles por nivel educativo

Los gastos por colegiaturas tienen un límite de deducción según el nivel educativo. Consulta la siguiente tabla:

Nivel educativo Monto en pesos Preescolar $ 14,200 Primaria $ 12,900 Secundaria $ 19,900 Profesional técnico $ 17,100 Bachillerato o equivalente $ 24,500

Consulta de Deducciones Personales

Para conocer los gastos deducibles precargados en tu declaración, puedes acceder al Visor de Deducciones Personales del SAT. Para ingresar, sigue estos pasos:

Visita el sitio del SAT y accede a Trámites y servicios. Haz clic en Declaraciones para personas. Selecciona la opción Visores y accede al Visor de Deducciones Personales. Ingresa con tu RFC y contraseña o e.firma. Elige el ejercicio fiscal 2024 y consulta la información disponible.

Simulador de la Declaración Anual

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