Aunque parezca un detalle técnico, omitir el número de cuenta predial en facturas de arrendamiento puede invalidar el comprobante ante el SAT. Es obligatorio, aunque muchos aún lo ignoran. Emitir una factura electrónica por rentar un inmueble sin incluir el número de cuenta predial puede salir caro. Aunque en la estructura técnica del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) este campo aparece como “opcional”, la ley fiscal exige su inclusión en operaciones de arrendamiento. Esta obligación está respaldada por el Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y reforzada por la guía de llenado del SAT, que señala de forma clara: en cualquier renta de inmuebles debe asentarse el número de cuenta predial correspondiente. El dato, que identifica de forma única el inmueble arrendado, permite al SAT verificar ingresos, evitar operaciones simuladas y cruzar información con registros municipales. No incluirlo puede tener consecuencias: desde sanciones al emisor hasta la imposibilidad de deducir el gasto por parte del arrendatario. Este requisito aplica a todos, sin importar el régimen fiscal. Tanto quienes tributan en el régimen general de arrendamiento como quienes están en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) deben cumplir con él.