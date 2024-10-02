Para la actualización se dio importancia específica a los elementos cognitivos relacionados al conocimiento, a la comprensión y a la aplicación En México, hay una evaluación para comprobar que los ...

Para la actualización se dio importancia específica a los elementos cognitivos relacionados al conocimiento, a la comprensión y a la aplicación En México, hay una evaluación para comprobar que los contadores públicos certificados poseen los conocimientos adecuados. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para tal fin se creó el Examen Uniforme de Certificación de la Contaduría Pública (EUC-CP).

Nuevo Examen Uniforme de Certificación de la Contaduría Pública

El presidente de la Comisión de Evaluación del Examen Uniforme de Certificación, Gabriel Llamas Monjardín, recientemente indicó que a partir de 2024 se actualizó la estructura del EUC-CP. En la conferencia de prensa de septiembre del IMCP, el especialista dijo que lo anterior se hizo a través de un estudio profundo de las tareas desarrolladas en el ejercicio de la Contaduría Pública. El integrante del IMCP dijo que para la actualización se dio importancia específica a los elementos cognitivos relacionados al conocimiento, a la comprensión y a la aplicación.

¿Qué es el Examen Uniforme de Certificación de la Contaduría Pública?

El examen es parte del proceso de certificación profesional del IMCP, el cual está normado por la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se apoya en agrupaciones de profesionistas que fungen como auxiliares en la vigilancia del ejercicio profesional en lo que se refiere a la certificación profesional. El EUC-CP es diseñado y aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), en su calidad de órgano evaluador externo independiente. La aplicación del EUC-CP se lleva a cabo cuatro veces al año, en diferentes sedes del país. Su objetivo es evaluar los conocimientos basados en la experiencia que son indispensables para realizar las tareas relacionadas con el ejercicio profesional de la Contaduría Pública. El propósito del EUC-CP es evaluar a los profesionales de la Contaduría Pública que desean obtener la certificación profesional emitida por el IMCP, para garantizar que cuentan con los conocimientos indispensables para el ejercicio de la profesión.