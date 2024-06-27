La aceptación o rechazo de la solicitud de cancelación de un CFDI es un proceso muy sencillo que se puede hacer en pocos pasos a través del portal de internet del SAT Para cancelar un Comprobante F...

La aceptación o rechazo de la solicitud de cancelación de un CFDI es un proceso muy sencillo que se puede hacer en pocos pasos a través del portal de internet del SAT Para cancelar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, en algunos casos, el emisor de la factura debe enviar una solicitud de cancelación a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde indique el motivo de la cancelación. En estos casos, el receptor del CFDI recibe un mensaje en su Buzón Tributario, donde se solicita la aceptación de la cancelación. Y el receptor puede aceptar o rechazar la cancelación del CFDI. De acuerdo con la asesora contable Mabel Salazar Lara, la aceptación o rechazo de la solicitud de cancelación de un CFDI es un proceso muy sencillo que se puede hacer en pocos pasos a través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pasos para la aceptación o rechazo de la solicitud de cancelación de CFDI

En un texto publicado por Soy Conta, la especialista expuso los siguientes pasos para la aceptación o rechazo de la solicitud de cancelación:

Paso 1: Ingresa al portal

Accede a www.sat.gob.mx, selecciona la opción “Factura Electrónica”, haz clic en el botón “Cancela y recupera tus facturas” y completa los datos requeridos por el sistema (RFC y contraseña).

Paso 2: Solicita la cancelación indicando los motivos

Dirígete a la sección “Consultar facturas emitidas”. Haz clic en la factura a cancelar y, a continuación, en “Buscar CFDI”. Verifica los datos del comprobante: folio fiscal, RFC Emisor, nombre o razón social del emisor, si requiere la aceptación del receptor y el estado del comprobante. Finalmente, elige la opción “Cancelar seleccionados”.

Paso 3: Llena todos los campos de información

Ahora solo necesitas ingresar las credenciales de tu e.firma o Certificado de Sello Digital (CSD) y dar clic en “Continuar” para enviar la solicitud de cancelación y generar el acuse.

Paso 4: Aguarda la respuesta del receptor

El receptor recibirá un mensaje en su Buzón Tributario, donde se solicita la aceptación de la cancelación. Para este proceso solo cuenta con 3 días hábiles, en caso de no dar una respuesta en el tiempo establecido, la factura se cancelará.

¿Cómo se acepta o rechaza la solicitud de cancelación de un CFDI?

La contadora señaló que sólo se permiten 3 intentos de cancelación para un mismo CFDI. Si después de tres solicitudes rechazadas se intenta volver a cancelar ya no será posible cancelar el CFDI. Además, existen ciertos casos para los que no es necesaria la autorización del receptor, en estos casos el CFDI tendrá un estatus de cancelación de “Cancelable sin aceptación” ante la autoridad tributaria y se podrá pedir su cancelación sin más requerimientos.

Errores comunes al intentar cancelar facturas y cómo evitarlos

En este contexto, Mabel Salazar también expuso los errores más comunes al intentar cancelar facturas y cómo evitarlos: