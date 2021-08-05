Además de eliminar este impuesto, los especialistas plantean que el gobierno dé subsidios y créditos a las personas de menos ingresos para la compra de smartphones. Un nuevo estudio propone bajar e...

Además de eliminar este impuesto, los especialistas plantean que el gobierno dé subsidios y créditos a las personas de menos ingresos para la compra de smartphones. Un nuevo estudio propone bajar el IVA a smartphones, otorgar créditos para su compra y subsidiar los equipos para aumentar su penetración en el mercado. La idea es cerrar la brecha en el acceso a servicios educativos, servicios de gobierno abierto, financieros y de información. El estudio "Incentivos para una actividad esencial: Promoviendo la adopción de smartphones en México" elaborado por el ITAM y The Competitive Intelligence Unit (The CIU) tiene tres propuestas para lograr esto:

Eliminar IVA en los teléfonos inteligentes y eliminar IEPS en servicios educativos en redes de telecomunicaciones.

Subsidiar equipos para los grupos sociales más necesitados, principalmente estudiantes. La idea es canalizar los subsidios a través de programas ya existentes, como las Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Otorgar créditos de bajo costo para la compra de equipos. El gobierno puede ser aval para los préstamos; además, algunas instituciones como el FONACOT o el Banco del Bienestar también pueden créditos.

¿Qué podríamos conseguir con esto?

De acuerdo con Rolando Alamilla, gerente de Investigación de Mercados en The CIU, eliminar los impuestos significaría que más mexicanos tendrían acceso a teléfonos de gama alta. Esto daría acceso a más y mejores herramientas de educación, información y financieros. Por otro lado, los subsidios podrían ayudar a reducir la deserción escolar. Durante la pandemia, este problema se agudizó. Con acceso a estos teléfonos, los especialistas esperan que más estudiantes puedan continuar su educación a distancia. Por último, está el tema de los créditos. De acuerdo con el estudio, las personas de menos ingresos gastan más proporcionalmente para conseguir los equipos. En este sentido, el decil con menos ingresos gasta en promedio 13.5% de sus ingresos en un smartphone; en cambio, el decil con más ingresos gasta 5.4%. Aquí la idea es que el gobierno actúe como prestamista, con tasas de interés reducidas, o como aval solidario. Así, los hogares con menos ingresos tendrán más oportunidades para conseguir un teléfono de gama alta. Con información de Reforma, Milenio y Xataka https://www.reforma.com/sugieren-eliminar-iva-a-smartphones-para-mayor-adopcion/ar2233347 https://www.milenio.com/negocios/penetracion-de-smartphones-puede-acelerarse-con-incentivos-fiscales https://www.xataka.com.mx/celulares-y-smartphones/smartphones-gama-alta-subsidiados-para-pobres-llamado-the-ciu-itam-al-gobierno-mexico

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.