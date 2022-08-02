La recaudación del nuevo régimen en su primer semestre de existencia fue de 11,699 millones de pesos En sus primeros seis meses de vida, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) captó a 2 millones 628,746 contribuyentes, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De enero a junio de 2022, a través de este nuevo régimen el fisco mexicano recaudó 11,699 millones de pesos. Además, del padrón actual del RESICO, 2 millones 452,217 son personas físicas y 176,125 son personas morales. Los más de 2.6 millones de inscritos en régimen simplificado representan 4.3% del total de los 60.8 millones de contribuyentes activos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En su Informe Tributario y de Gestión, el SAT destacó que la presentación de declaraciones se incrementó 78% comparado con el año anterior, debido a la simplificación administrativa que ofrece el RESICO.

RESICO no alcanza sus metas

En junio pasado, el Instituto Mexicano de Contadores Público (IMCP) consideraba que la inscripción de contribuyentes al RESICO se había quedado corta, de acuerdo con las metas que el propio SAT se había establecido con el régimen. “Considerando que el target de estos regímenes fiscales) estaba enfocado para 10 millones 200 mil personas físicas y han transitado 2 millones 366 mil, la meta sigue siendo lejana”, declaró Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de fiscal del IMCP, en conferencia de prensa. El especialista comentó que se requiere de una mayor difusión de los beneficios fiscales que conlleva el RESICO, para que el SAT logre migrar mayor cantidad de contribuyentes.