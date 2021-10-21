El dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) fue aprobado con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo part...

El dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) fue aprobado con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2022. Entre otras estimaciones, el dictamen de la LIF para 2022 prevé lo siguiente:

Ingresos a captar por siete billones 88 mil 250.3 millones de pesos (mdp).

Ingresos tributarios 3 billones 944 mil 520.6 mdp.

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,1%.

Tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar.

Con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, fue avalado el dictamen en lo particular. La aprobación se realizó este jueves, aproximadamente a las 5:30 horas, y el documento se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. De acuerdo con la Cámara de Diputados, la única reserva aceptada fue la de la diputada morenista Carmen Patricia Armendáriz, que incluye un Artículo Décimo Octavo Transitorio. Dicho artículo establece que las entidades y municipios, a más tardar el 31 de diciembre de 2022, enteren a la Tesorería de la Federación los depósitos de recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2021, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Ayer en la noche, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal 2022, con 274 votos a favor y 220 votos en contra. También se remitió al Senado. Puedes ver la información que publicó la Cámara de Diputados sobre la aprobación de la LIF 2022 aquí / Fecha de publicación: 20 de octubre de 2021.

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