Hoy se cumplen los plazos de reforma al outsourcing, por lo que todos los cambios laborales y fiscales ya entran en vigor. El día de hoy entraron en vigor todos los cambios que fueron prorrogados d...

Hoy se cumplen los plazos de reforma al outsourcing, por lo que todos los cambios laborales y fiscales ya entran en vigor. El día de hoy entraron en vigor todos los cambios que fueron prorrogados de la reforma a la subcontratación. Te decimos de qué se tratan.

Las empresas de servicios especializados deben inscribirse al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

Se considerará delito de defraudación fiscal utilizar esquemas simulados de servicios especializados o realizar la subcontratación para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social o actividad preponderante de la empresa. Esto se podrá castigar con hasta nueve años de cárcel.

Ofrecer servicios de outsourcing sin el REPSE podrá ser castigado con multas de hasta 4 millones 481 mil pesos.

Solamente se podrá deducir el ISR y acreditar el IVA de los servicios especializados contratados de empresas con REPSE.

Empresas de servicios especializados deberán entregar informes cuatrimestrales al IMSS e Infonavit sobre sus contratos.

En entrevista con El Economista, Mary Carmen Fuertes, counsel de Hogan Lovells México, explicó que a partir de hoy las empresas contratantes deben asegurarse de que quienes les ofrezcan los servicios especializados cuenten con todo lo establecido en la reforma. Esto implica verificar que cuenten con el REPSE, si cuentan con personal para asegurarse de que no se está simulando la subcontratación, y estar listas para las verificaciones por parte de la autoridad. Para las empresas que ofrecen los servicios especializados, el principal cambio es que deberán entregar los informes al IMSS e Infonavit. El primer informe debe entregarse el 17 de septiembre. Con información de El Universal, Milenio y El Economista https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alertan-empresas-de-sanciones-millonarias-por-incumplimiento-de-la-ley-de-outsourcing https://www.milenio.com/negocios/outsourcing-tipifica-delito-fraude-1-septiembre https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Entran-en-vigor-las-nuevas-reglas-del-outsourcing-simulacion-se-penara-con-carcel-20210831-0109.html

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