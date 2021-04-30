En 2020, el fisco mexicano logró la mayor recaudación por auditorías en la historia. A inicios de abril el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en donde daba a conocer ...

En 2020, el fisco mexicano logró la mayor recaudación por auditorías en la historia. A inicios de abril el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en donde daba a conocer que la recaudación lograda durante el primer trimestre de este año, que asciende a 1 billón 22 mil 47 millones de pesos, esto sobrepasa lo contemplado en la Ley de Ingresos de 2021 en 26 mil 198 millones de pesos. En el Paquete Económico 2021 se estimó que durante el primer trimestre del año se lograría una recaudación de unos 995 mil 849 millones de pesos.

Recaudación sin judicialización

Uno de los datos que más llama la atención es que en el primer trimestre de 2021, el SAT logró recaudar 112 mil millones de pesos sin judicialización. Esto representa un aumento de 38% frente al mismo periodo de 2020. El total se divide en dos formas principales de recaudación:

64 mil millones de pesos en pagos en efectivo por diversos actos de fiscalización.

47 mil millones de pesos en ingresos virtuales; es decir, que los contribuyentes no podrán utilizar para solicitar devoluciones o compensaciones.

Estos ingresos vienen principalmente de auditorías. Al cierre de 2020, el fisco recaudó 496 mil 217 millones de pesos por auditorías. Esto representa un aumento de 106% frente a 2019; además, es el monto más alto registrado por este concepto.

En el primer trimestre, el SAT llevó a cabo 4,800 auditorías y aumentó su rentabilidad, ya que que por cada peso invertido en auditorías, recuperó 126.5.

Sin embargo, cae recaudación en general

En el primer trimestre del año, la recaudación total fue de 1 billón 22 mil 47 millones de pesos. Como ya dijimos, esto supera por 26 mil millones de pesos lo establecido en la Ley de Ingresos de 2021. Sin embargo, esto representa una caída de 1.8% real frente al mismo periodo de 2020. De acuerdo con un informe del SAT, esto se debe a que el primer trimestre de 2020 no estuvo afectado por la pandemia; en cambio, en 2021, la actividad económica no se ha recuperado. Con información de El Universal y El Financiero https://www.eluniversal.com.mx/cartera/arrecia-sat-su-brazo-fiscalizador-genera-recaudacion-record https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/07/recaudacion-registra-ligera-caida-de-18-en-primer-trimestre-de-2021-sat/

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