Las tablas del ISR contienen las tarifas progresivas que el SAT utiliza para calcular el Impuesto Sobre la Renta en México. Estas tablas establecen los límites de cada rango de ingresos, el impuesto fijo correspondiente y el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior.
Tablas ISR — Impuesto Sobre la Renta
Las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) son publicadas anualmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y son indispensables para calcular correctamente el impuesto a pagar tanto para personas físicas como para personas morales.
En El Contribuyente encontrarás las tablas ISR actualizadas de cada año, incluyendo las tarifas mensuales, anuales y la tabla de subsidio al empleo, tal como las publica el SAT en el Diario Oficial de la Federación.
2026 Tablas ISR 2026 Tarifas para personas físicas y morales Ver tablas → 2025 Tablas ISR 2025 Tarifas para personas físicas y morales Ver tablas → 2024 Tablas ISR 2024 Tarifas para personas físicas y morales Ver tablas → 2023 Tablas ISR 2023 Tarifas para personas físicas y morales Ver tablas → 2022 Tablas ISR 2022 Tarifas para personas físicas y morales Ver tablas → 2021 Tablas ISR 2021 Tarifas para personas físicas y morales Ver tablas → 2020 Tablas ISR 2020 Tarifas para personas físicas y morales Ver tablas → 2019 Tablas ISR 2019 Tarifas para personas físicas y morales Ver tablas →
¿Qué son las tablas ISR?
¿Para qué sirven las tablas ISR?
Las tablas ISR son utilizadas por:
- Personas físicas para calcular su ISR mensual y anual
- Patrones para retener correctamente el ISR en nómina
- Contadores para elaborar declaraciones anuales
- Empresas para calcular pagos provisionales
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Las tablas ISR se actualizan anualmente mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ocasiones el SAT también publica actualizaciones en la Resolución Miscelánea Fiscal.