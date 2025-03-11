El IEPS en México registró una recaudación de 47,195 millones de pesos en febrero de 2025, con un aumento del 2.06% La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en Méxic...

El IEPS en México registró una recaudación de 47,195 millones de pesos en febrero de 2025, con un aumento del 2.06% La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México registró un crecimiento del 2.06% en febrero de 2025, alcanzando un total de 47,195 millones de pesos, de acuerdo con datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Comparativa de Recaudación del IEPS

Periodo Recaudación (Millones de Pesos) Variación Real Anual Febrero 2024 46,244 99.2% Febrero 2025 47,195 2.06%

Factores que Impactaron en la Recaudación

El aumento en la recaudación del IEPS estuvo influenciado por dos factores clave:

Precios del petróleo: El repunte en los mercados internacionales afectó la aplicación del IEPS en combustibles.

El repunte en los mercados internacionales afectó la aplicación del IEPS en combustibles. Incentivos fiscales: El Gobierno aplicó medidas para controlar el precio de la gasolina regular, fijándolo en un máximo de $24.00 pesos por litro sin afectar la tasa de recaudación.

Recaudación Tributaria en el Primer Bimestre de 2025

Impuesto Recaudación (Millones de Pesos) Variación Anual (%) IEPS 119,311 2.06% ISR 508,432 6.5% IVA 281,193 17.8% Total de Recaudación 948,983 9.1%

Sigue en aumento la recaudación

Aunque la recaudación del IEPS sigue en crecimiento, su ritmo se ha desacelerado debido a factores externos como el mercado petrolero y los incentivos fiscales. Sin embargo, el aumento en la recaudación del ISR y del IVA ha contribuido a una mejora en la captación total de ingresos tributarios. La Secretaría de Hacienda entregará el informe final de finanzas públicas de febrero a finales de marzo, donde se confirmarán los datos y tendencias en la recaudación fiscal.