El IEPS en México registró una recaudación de 47,195 millones de pesos en febrero de 2025, con un aumento del 2.06% La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México registró un crecimiento del 2.06% en febrero de 2025, alcanzando un total de 47,195 millones de pesos, de acuerdo con datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Comparativa de Recaudación del IEPS
|Periodo
|Recaudación (Millones de Pesos)
|Variación Real Anual
|Febrero 2024
|46,244
|99.2%
|Febrero 2025
|47,195
|2.06%
Factores que Impactaron en la Recaudación
El aumento en la recaudación del IEPS estuvo influenciado por dos factores clave:
- Precios del petróleo: El repunte en los mercados internacionales afectó la aplicación del IEPS en combustibles.
- Incentivos fiscales: El Gobierno aplicó medidas para controlar el precio de la gasolina regular, fijándolo en un máximo de $24.00 pesos por litro sin afectar la tasa de recaudación.
Recaudación Tributaria en el Primer Bimestre de 2025
|Impuesto
|Recaudación (Millones de Pesos)
|Variación Anual (%)
|IEPS
|119,311
|2.06%
|ISR
|508,432
|6.5%
|IVA
|281,193
|17.8%
|Total de Recaudación
|948,983
|9.1%
Sigue en aumento la recaudación
Aunque la recaudación del IEPS sigue en crecimiento, su ritmo se ha desacelerado debido a factores externos como el mercado petrolero y los incentivos fiscales. Sin embargo, el aumento en la recaudación del ISR y del IVA ha contribuido a una mejora en la captación total de ingresos tributarios. La Secretaría de Hacienda entregará el informe final de finanzas públicas de febrero a finales de marzo, donde se confirmarán los datos y tendencias en la recaudación fiscal.