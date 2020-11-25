Si eres trabajador independiente y estás interesado en adquirir un crédito hipotecario, el programa de Crezcamos Juntos de Infonavit es la opción que más te conviene. Desde 2015, el Instituto del F...

Si eres trabajador independiente y estás interesado en adquirir un crédito hipotecario, el programa de Crezcamos Juntos de Infonavit es la opción que más te conviene. Desde 2015, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó el programa Crezcamos Juntos, con el que personas físicas con pequeños negocios pueden formalizarse, a la par de recibir beneficios como seguro social y acceso a créditos hipotecarios del Infonavit. Los contribuyentes bajo el régimen de incorporación fiscal (RIF), pueden afiliarse como patrón para obtener beneficios y ofrecer a sus trabajadores prestaciones de salud, vivienda y ahorro para el retiro. Al estar en el RIF, el contribuyente recibe un subsidio del 100% de ISR el primer año, que disminuirá a 90% el segundo y 80% el tercero, y así progresivamente durante diez años. Adicionalmente, recibirá un subsidio por las cuotas de los trabajadores afiliados al Infonavit, con un límite superior de cuotas correspondientes a un salario base de cotización de tres salarios mínimos vigentes. Con este programa, los trabajadores inscritos podrán acceder a beneficios como el ahorro y obtener los rendimientos de su subcuenta de vivienda. El saldo de ésta podrá ser usado en un crédito hipotecario. También podrá disponerse de su saldo, ya sea antes o después de su retiro. Es importante mencionar que el monto de este crédito hipotecario es de hasta 921 mil 473 pesos, el cual se determina con base en la edad y el salario del trabajador.

Requisitos

Los requisitos para unirse a Crezcamos Juntos son:

Estar inscrito en el RIF del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tener un ahorro de al menos 12 meses en Bansefi.

No haber cotizado en el IMSS o Infonavit en los últimos dos años.

Una vez que el trabajador independiente está afiliado al programa Crezcamos Juntos, podrá definir el monto de sus aportaciones dependiendo de sus ingresos, aunque de sus aportaciones dependerá el monto en su subcuenta de vivienda. También podrá actualizar sus datos de contacto, consultar su ahorro e historial. El pago de dichas aportaciones se podrá hacer a través de un pago referenciado en el banco HSBC, o bien, en Internet con una tarjeta bancaria. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/coparmex-propone-salario-minimo-de-entre-128-15-y-135-83-pesos-en-2021/

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