Conoce los cambios previstos en la tercera versión anticipada de la 1a RMRMF 2021.

El 25 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la tercera versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. En esta versión anticipada se presenta únicamente el siguiente cambio:

Rectificación de referencia a reglas renumeradas (Primero Transitorio)

En la segunda versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021, se explicó que las reglas 2.2.11. a 2.2.15. se renumeran a 2.2.12. a 2.2.16.. Esto se debe a que se reintroduce la Regla 2.2.11. que no había sido incluida en la RMF para 2021. Por esta razón, en la tercera versión se hace la precisión de que durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021, la referencia que se hubiere realizado en los actos o procedimientos administrativos a las reglas 2.2.11., 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14. y 2.2.15. de la RMF para 2021, se entenderá realizada a las reglas 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15. y 2.2.16., respectivamente, contenidas en la presente resolución de modificaciones, conforme al contenido de las mismas. Estas reglas tienen que ver con renovación de certificados digitales, restricción temporal é inhabilitación de contraseñas del RIF, entre otras. Lis títulos de dichas reglas son los siguientes: 2.2.11. Verificación y autenticación de e.firma. 2.2.12. Certificados productivos. 2.2.13. Renovación del certificado de e.firma mediante e.firma portable. 2.2.14. Requisitos para la solicitud de generación o renovación del certificado de e.firma. 2.2.15. Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/15284 Puedes ver la tercera versión anticipada de la 1a RMRMF 2021 aquí / Fecha de publicación: 25 de febrero de 2021.

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