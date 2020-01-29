De acuerdo con columnistas de El Universal, Hacienda investiga casos de "huachicoleo fiscal" cometido por funcionarios cercanos a Ricardo Peralta, subsecretario de la Segob. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene en la mira, por presuntas prácticas de corrupción, a funcionarios de aduanas cercanos a Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob). Esto de acuerdo con información publicada por dos columnistas de El Universal. Durante medio año, Peralta Saucedo f****ue titular de la Administración General de Aduanas (AGA), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero las diferencias que tuvo con Margarita Ríos-Farjat, entonces jefa del SAT, son las que hicieron que el 23 de mayo de 2019 dejara ese puesto. En cuanto dejó el SAT, Peralta Saucedo pasó a la Segob. Llegó a ese cargo para sustituir a Zoé Robledo Aburto, quien ahora es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Peralta Saucedo se autodenominó un “apóstol de la 4T”****, pero ahora se sabe que funcionarios cercanos a él podrían estar en la mira de las autoridades. Esto por presuntos casos de corrupción cometidos en distintas aduanas del país.

Hacienda tiene evidencias de corrupción en aduanas del sureste

De acuerdo con una columna de Salvador García Soto, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órganos descentralizados de la SHCP, tienen documentados dos expedientes con evidencias de corrupción en las aduanas ubicadas en los siguientes puertos:

Progreso, Yucatán, y

Tuxpan, Veracruz

El columnista indicó que los directores de las aduanas mencionadas, Abel Cárdenas Lara y Guillermo César Calderón, respectivamente, presuntamente incurrieron en diversos delitos. Estos van desde el enriquecimiento por pagos de sobornos, hasta permitir el tráfico de drogas a través de los puertos mencionados. García Soto aseguró que ambos casos ya están en manos de la nueva directora del SAT, Raquel Buenrostro, y serán presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR). Se prevé que se solicitarán órdenes de aprehensión contra los dos funcionarios de aduanas, a quienes se vincula con Peralta Saucedo.

Denuncian "huachicoleo fiscal" en aduanas del norte

Pero al parecer hay más casos de funcionarios de aduanas cercanos a Peralta Saucedo involucrados en presuntos casos de corrupción. Esto de acuerdo a una columna de Mario Maldonado. Fuentes internas del SAT, consultadas por el columnista, aseguran que las operaciones realizadas en el sureste no se comparan en magnitud con las irregularidades que se denuncian en el norte del país. El columnista explicó que el estado de Baja California sería el centro de operaciones de una mafia que opera en las aduanas. Según los señalamientos, esta mafia sustituye la aplicación de los impuestos a los importadores por el cobro de cuotas para los funcionarios involucrados. Esto significa un ‘sangrado’ de recursos para el erario público de miles de millones de pesos. En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se le denominó "huachicoleo fiscal" a esta práctica. Maldonado informó en su columna que las aduanas que estarían involucradas con las presuntas prácticas irregulares se encuentran en las siguientes ubicaciones:

Tijuana,

Tecate,

Ensenada y

Mexicali

"En aquellas ubicaciones se le sigue la pista a funcionarios como Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, Viridiana Soria Amador y David Pérez Tejada, quienes, más que reportar a la AGA sobre sus acciones, tienen línea directa con las oficinas de Bucareli", afirmó el columnista. Es decir, el lugar donde trabaja Peralta Saucedo.

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