El gobierno federal dio a conocer el aumento a los montos en estas becas para el próximo año. A través del balance que dio a conocer el gobierno federal de los programas sociales durante este año s...

El gobierno federal dio a conocer el aumento a los montos en estas becas para el próximo año. A través del balance que dio a conocer el gobierno federal de los programas sociales durante este año se mencionó el incremento que tendrán las becas para educación básica y media superior para este 2022. La beca de Educación Básica y para el Bienestar Benito Juárez han beneficiado a un total de 5.3 millones de alumnos a nivel básico durante este periodo de 2021, así como a 4.3 millones de nivel media superior, con una inversión de 30 mil millones de pesos (mmdp) y 32 mmdp de manera anual. De acuerdo con lo mencionado, estas becas sufrirán los siguientes cambios:

Beca de educación básica: mil 680 pesos bimestrales

Para educación media superior: mil 680 pesos bimestrales

En cuanto a educación media superior: 2 mil 450 pesos mensuales

Reforzar programas sociales

Por medio del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados se desarrollan estrategias que permitan reforzar los programas sociales destinados a población vulnerable, mediante un gasto eficiente y con el objetivo de combatir las desigualdades, así lo mencionó la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez. Como parte del objetivo de alcanzar una mayor proporción de población vulnerable, el gobierno ha incrementado el presupuesto a 445 mil 520 millones de pesos (mdp). A través de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez mencionó que el presupuesto para cada programa será el siguiente para 2022.

Pensión para adultos mayores: 238 mil 14 mdp

Pensión para personas con discapacidad: 20 mil 37 mdp

Niñas y niños: 2 mil 785 mdp

Jóvenes Construyendo el Futuro: 21 mil 696 mdp

Sembrando vida: 29 mil 903 mdp

Pesca: mil 606 mdp

Fertilizantes: 5 mil 200 mdp

La escuela es nuestra: 13 mil 964 mdp

Programa vivienda social: 4 mil 303 mdp

Personas en emergencia social o natural: 510 mdp

Los inicios

Este programa comenzó con el programa de pensión el cual dio inicio durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, el cual amplió su cobertura para 2019 a jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de priorizar a adultos mayores que pertenecen a comunidades indígenas en el país. Con el incremento en inversión de los presupuestos para 2022, se espera que para el siguiente año los adultos mayores pertenecientes a este programa reciban un apensión de 3 mil 850 pesos de manera bimestral.