La plataforma del fisco no ha considerado adecuadamente los ingresos y pagos provisionales de meses anteriores, reportan usuarios En las últimas semanas, diversos especialistas han reportado fallas en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), afectando el correcto registro de información sobre los ingresos y pagos provisionales declarados. Revelaciones de expertos indican que este inconveniente ha impactado a un número considerable de contribuyentes, en su mayoría personas morales, generando inquietudes y complicaciones en el proceso tributario. Marcelo Flores Serna, abogado fiscalista, dijo a Reforma que numerosos clientes enfrentan dificultades al intentar presentar el pago provisional de octubre de 2023. La plataforma no ha considerado adecuadamente los ingresos y pagos provisionales de meses anteriores, especialmente en el caso de empresas. Además, destacó que las personas físicas experimentan problemas en el cálculo del impuesto, ya que al aplicar la tarifa, obtienen un monto inferior al presentar el pago provisional de octubre de 2023. Gustavo Leal Cueva, presidente de Fiscalia, firma consultora de información tributaria, señaló al medio que, aunque no es un problema generalizado, se han recibido quejas respecto a la carga incorrecta de pagos provisionales de meses anteriores para personas morales. Para las personas físicas, el cálculo del impuesto sobre la renta a pagar (ISR) presenta errores, resultando en montos menores. Esta situación podría llevar a realizar pagos provisionales con una diferencia que deberá corregirse en la declaración anual de abril de 2024, según advirtió Leal Cueva, quien también alertó sobre el riesgo de posibles multas, a pesar de la incapacidad del contribuyente para realizar pagos correctamente debido a fallas en el sistema. Ante estas complicaciones, se recomienda a los afectados enviar al SAT un "caso de aclaración" mediante su página web, adjuntando capturas de pantalla que evidencien la fecha y hora de las operaciones. Además, se destaca una falla adicional poco común: al presentar una Declaración Anual Complementaria para corregir, el SAT omite la suma de la depreciación de activos, generando una utilidad mayor a la real y obligando al contribuyente a pagar un impuesto indebido. Estos problemas técnicos plantean desafíos adicionales para aquellos que buscan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera precisa.