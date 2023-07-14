Las multas del SAT pueden variar en su monto y gravedad según la infracción cometida El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas a los contribuyentes que incumplan con sus o...

Las multas del SAT pueden variar en su monto y gravedad según la infracción cometida El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas a los contribuyentes que incumplan con sus obligaciones fiscales o cometan irregularidades en sus declaraciones de impuestos. Entre las razones comunes por las que el SAT puede imponer una multa, se encuentran las siguientes:

Omisión o presentación extemporánea de declaraciones fiscales. Errores en las declaraciones que resulten en una menor carga tributaria. Incumplimiento de obligaciones formales, como no proporcionar información requerida por el SAT o no conservar documentos fiscales. Evasión fiscal, como la utilización de esquemas o prácticas para evitar el pago de impuestos de manera ilegal. Fraude fiscal, que implica la presentación de declaraciones falsas o la manipulación de documentos para obtener beneficios fiscales indebidos.

Las multas del SAT pueden variar en su monto y gravedad según la infracción cometida. El SAT tiene la facultad de imponer sanciones económicas, así como aplicar recargos y cobrar intereses sobre los impuestos no pagados o declarados incorrectamente. Además, en casos graves de evasión fiscal o fraude, el SAT puede iniciar procesos penales.

Las multas más altas que puede aplicar el SAT

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), la aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Aunque los montos pueden variar, debido a diversas especificaciones, entre las multas más altas que el SAT puede aplicar se encuentran las siguientes:

Multas relacionadas con los hidrocarburos

Para las personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, se les impondrán las siguientes multas:

De 3 a 5 millones de pesos, por no contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos referidos en el Artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

De 2 a 3 millones de pesos, por registrar en los controles volumétricos un tipo de hidrocarburo o petrolífero que difiera de aquél que realmente corresponda y sea detectado y determinado por el SAT en el ejercicio de sus facultades, o del señalado en los comprobantes fiscales. Tratándose de las gasolinas, registrar en los controles volumétricos un octanaje que difiera de aquél que realmente corresponda y sea detectado y determinado por el SAT en el ejercicio de sus facultades, o del señalado en los comprobantes fiscales.

De 1 a 1.5 millones de pesos, por no contar con el dictamen que determine el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, el poder calorífico del gas natural y el octanaje en el caso de gasolina; o el certificado que acredite la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas para llevar los controles volumétricos a que se refiere el Artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Multas relacionadas con la revelación de esquemas reportables

Es una infracción relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidas por los contribuyentes, entre otras, la siguiente:

De 221 mil 900 a 2 millones 219 mil pesos, por no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable.

(Imagen: El Contribuyente)

Infracciones relacionadas con las instituciones financieras

Es una infracción cometida por las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, entre otras, la siguiente:

De 800 mil a 1 millón de pesos, por cada contrato celebrado o cuenta financiera que incumpla determinados requisitos establecidos en el CFF.

Es importante tener en cuenta que estos son sólo ejemplos de algunas de las multas más altas que el SAT puede aplicar. Lo anterior se debe a que los montos de algunas multas también dependen de las especificaciones establecidas y de las circunstancias de los incumplimientos. Puedes ver diversas listas de multas a partir de la página 136 del CFF.