La reforma laboral establece que el 1 de mayo de 2023 es el último día para legitimar los contratos. La legitimación de los contratos colectivos en México es una fuerte señal para los socios comerciales del T-MEC de que los contratos son seguros y se cuenta con el apoyo de los trabajadores. Esto es lo que afirmó Luisa María Alcalde Lujan, titular del Trabajo y Previsión Social, durante la segunda mesa de trabajo sobre la reforma laboral esta semana. Por esto, Alcalde dijo que los contratos colectivos que no se legitimen dejarán de existir. Para esto, la nueva reforma laboral establece una consulta a los trabajadores. En ella, se pregunta a los trabajadores si están de acuerdo con el sindicato que los representa en los contratos colectivos; así, se legitiman estos contratos. La idea es garantizar que el contrato se firmó entre los trabajadores y el sindicato, y que no se dio prioridad a los intereses privados del sindicato y la empresa. La reforma laboral establece que el 1 de mayo de 2023 es el último día para legitimar los contratos. Los que no hayan pasado por este proceso serán eliminados; en estos casos, todos los derechos de los contratos colectivos se pasarán a los contratos individuales, para que los trabajadores no salgan perdiendo.

La mayoría de los juicios laborales son contra el gobierno

En la misma mesa de trabajo, se dio a conocer que el 60% de todos los casos en tribunales laborales son contra dependencias del gobierno como IMSS, ISSSTE, CFE, Pemex, etc. Como explicó Alfredo Domínguez Marrufo, presidente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estos casos no pasan por un proceso de conciliación. En cambio, pasan directamente a los tribunales. De acuerdo con Domínguez, estos casos tienen que ver en su mayoría con seguridad social, riesgos de trabajo, designación de beneficiarios en caso de muerte y determinación de pensiones e incapacidades. Con información de Reforma y El Sol de México https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/contratos-que-no-se-legitimen-dejaran-de-existir-secretaria-trabajo-reforma-laboral-6437274.html

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