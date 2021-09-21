El mandatario dijo que se canceló la condonación de impuestos y que era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso la con...

El mandatario dijo que se canceló la condonación de impuestos y que era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso la condonación de impuestos de la que se beneficiaron algunos bancos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Lo anterior lo hizo después de hacer referencia a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver 1,000 millones de pesos (mdp) en impuestos, a Carmela Azcárraga Milmo, hija de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Televisa.

Condonación de impuestos a bancos

De acuerdo con el López Obrador, las condonaciones realizadas a los bancos fueron las siguientes:

A Banamex le condonaron 5 mil 24 millones de pesos (mdp) con Calderón y 10 mil 824 mdp con Peña. López Obrador señaló que no hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto.

A Inbursa le condonaron 931 millones con Calderón, pero 6 mil 403 mdp con Peña, en total 7 mil 344 mdp.

A Bancomer le condonaron 5 mdp con Calderón, pero 5 mil 274 mdp con Peña, en total 5 mil 279 mdp.

A HSBC se le condonaron 956 mdp con Calderón y 1 mil 346 mdp en la administración de Peña, en total 2 mil 302 mdp.

El mandatario indicó que la condonación de impuestos ya no existe, lo que les ha permitido tener recaudación suficiente y no endeudar al país. “Sobre esto sí hubo un cambio porque se canceló la condonación de los impuestos y era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal... Los bancos recibían el privilegio de que se les condonaban los impuestos, así estaba la ley, el presidente podía ordenar la condonación, el secretario de Hacienda”, aseguró el mandatario. Puedes ver lo que dijo AMLO sobre la condonación a los bancos en el minuto 1:04:50 del siguiente video: https://youtu.be/F\_vfofPjKGY

Con información de El Financiero.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/21/amlo-exhibe-condonacion-de-impuestos-a-bancos-en-gobiernos-de-pena-y-calderon/

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