Más consejos sobre cómo tenemos que vender en 2020 para adaptarnos a este nuevo mundo. Este tip es viejo, pero no es tan obvio como parece: renovarse o morir. Nuestra vida se vio radicalmente afectada y la vida como la conocíamos probablemente nunca regrese. Esto no es necesariamente malo. De hecho, si no fuera por los cambios que ha sufrido la sociedad a lo largo del tiempo, no tendríamos los adelantos tecnológicos que hacen nuestra vida más fácil o nos complementan en ciertas cosas. Por eso, hoy más que nunca en las ventas tenemos que renovarnos; de lo contrario, vamos a morir como vendedores. Como renunciar va en contra de nuestra naturaleza, en estos meses de pandemia en Vendedores.Work no hemos dejado de prospectar ni de dar seguimiento a nuestros clientes existentes. Por desgracia, hemos visto que muchas empresas están muriendo porque no han querido adaptarse a algo nuevo. En el estudio realizado por Pipedrive que comentamos la semana pasada, se dice que cuatro de cada cinco vendedores ha visto disminuir la demanda de servicios o productos de su empresa. ¿Por qué? Porque las empresas siguen pensando que tienen que hacer lo que funcionaba antes, porque lo nuevo requiere tiempo, dinero y esfuerzo y “no es tiempo para gastos”. Hoy te vengo a decir que justo ahora es el momento de cambiar esa mentalidad. En el mundo de la mercadotecnia se dice que si te va bien te hagas publicidad y si te va mal también. ¿Es esto una táctica para que contrates a la agencias? En parte sí, pero tienen razón: cuando las cosas van mal, las empresas dejan de invertir en publicidad, en capacitación para su gente, en innovar en su mercado ¿Por qué? Porque “hay que escatimar en gastos, cuidar lo poco que se tiene, ya cuando las cosas mejoren podremos invertir”, piensan muchos. Lo que ignoran es que pensando así es altamente probable que no salgan del bache y, si lo hacen, recuperar mercado será más difícil. Sea cual sea la situación, tu negocio NO va a mejorar si sigues haciendo las cosas a la vieja usanza. Si dejas de buscar clientes, ¿qué pasa? Claro, el negocio muere. ¿Si dejas de innovar? ¡Lo mismo! Es un hecho que vender en el post-COVID es más difícil. Por eso tenemos que crear una nueva oferta. Si se te hace muy difícil ahora, o para tu negocio es complicado hacerlo, hay que inyectar valor adicional en tu oferta actual. Por supuesto, una de las mejores herramientas ahora es el CRM ¡así que sácale provecho! Y por último, no olvides generar relaciones… NO VENTAS. Ya lo sabes, si quieres que tu negocio crezca cuando muchos están muriendo, lo mejor que puedes hacer es: ¡renovarte!
Si buscas vendedores que tengan el impulso constante de renovarse, contáctanos www.vendedores.work