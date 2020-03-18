Te decimos qué días dejarán de laborar la SCJN y TFJA por el brote de coronavirus. Debido al brote de coronavirus y las recomendaciones de la Secretaría de Salud, el Pleno de la Suprema Corte de Ju...

Te decimos qué días dejarán de laborar la SCJN y TFJA por el brote de coronavirus. Debido al brote de coronavirus y las recomendaciones de la Secretaría de Salud, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó el Acuerdo General 3/2020. Los puntos más importantes son los siguientes:

Se suspende toda actividad jurisdiccional del 18 de marzo al 19 de abril. Estos días se declaran como inhábiles; es decir, no correrán los plazos legales.

Se habilitarán los días y horas necesarios para que los ministros instructores provean sobre las controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión y se ejecuten las actuaciones judiciales que resulten necesarias.

El Pleno General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también publicó un acuerdo sobre suspensión de labores. Los puntos más importantes son:

Se suspenderán todas las actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 17 de abril. Se reanudarán el 20 de abril.

En estos días no correrán los términos de ley.

No se realizarán actuaciones jurisdiccionales.

Solamente habrá una guardia para proveer lo conducente respecto de las suspensiones solicitadas. La guardia será de nueve a 16 horas.

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