Te decimos qué días dejarán de laborar la SCJN y TFJA por el brote de coronavirus. Debido al brote de coronavirus y las recomendaciones de la Secretaría de Salud, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó el Acuerdo General 3/2020. Los puntos más importantes son los siguientes:
Se suspende toda actividad jurisdiccional del 18 de marzo al 19 de abril. Estos días se declaran como inhábiles; es decir, no correrán los plazos legales.
Se habilitarán los días y horas necesarios para que los ministros instructores provean sobre las controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión y se ejecuten las actuaciones judiciales que resulten necesarias.
El Pleno General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también publicó un acuerdo sobre suspensión de labores. Los puntos más importantes son:
- Se suspenderán todas las actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 17 de abril. Se reanudarán el 20 de abril.
- En estos días no correrán los términos de ley.
- No se realizarán actuaciones jurisdiccionales.
- Solamente habrá una guardia para proveer lo conducente respecto de las suspensiones solicitadas. La guardia será de nueve a 16 horas.
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