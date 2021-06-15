Aunque entre las afectadas se encuentran compañías como PepsiCo y Sumesa, la mayoría de los amparos vienen de pequeñas y medianas empresas. Este 24 de abril entró en vigor la reforma al outsourcing en México. El cambio fundamental de la reforma es que se prohíbe la subcontratación; en su lugar, solamente se permite la contratación temporal de servicios especializados. Desde hace semanas, especialistas han advertido sobre la posibilidad de que se presenten amparos contra la reforma. Por ejemplo, la presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), Nora Idalia Flores, dijo en mayo que la diferencia entre los tiempos de entrada en vigor para la IP y el gobierno federal podrían causar amparos. Hay que recordar que para el gobierno federal, la entrada en vigor es en 2022. Por otro lado, Ricardo Mendoza, director legal de Despacho Pérez Góngora y Asociados, dijo que la reforma tiene vicios de inconstitucionalidad que podrían generar amparos.

135 empresas presentaron amparos

Al día de hoy, 135 empresas han presentado amparos contra la reforma. Entre las más importantes se encuentran PepsiCo, Sumesa, Siemens, Comercial Mexicana y Mary Kay Services. Además, hay varias pequeñas y medianas empresas dedicadas a la subcontratación. Como explica Reforma, las razones de los amparos también son diversas. Algunas se enfocan en la reforma por completo; otras, en el periodo de 90 días de transición de personal al nuevo patrón. Sin embargo, muchos de los amparos presentados no han sido admitidos. Esto se debe a que los jueces laborales dicen que se trata de un tema administrativo; por el otro lado, los jueces administrativos dicen que es un tema laboral.

El caso Mary Kay

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la empresa de cosméticos Mary Kay. La semana pasada, se convirtió en la primera compañía en conseguir una suspensión provisional contra la reforma. En entrevista con El Financiero, Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de la firma De La Vega & Martínez Rojas, explicó en su momento que esta primera suspensión abriría la puerta para que más empresas buscaran el amparo. Actualmente, no se puede presentar un amparo contra la ley en sí porque el plazo terminó el 6 de junio. Sin embargo, el especialista dijo que todavía se puede presentar contra el primer acto de aplicación de la ley; por ejemplo, al inscribirse al Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Con información de Reforma, Forbes y El Financiero https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/llueven-amparos-por-outsourcing/ar2202622 https://www.forbes.com.mx/mary-kay-amparo-seguir-outsourcing/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/14/mary-kay-abre-la-puerta-a-mas-procesos-juridicos/

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