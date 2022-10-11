Expertos opinaron que Buenrostro deberá enfrentar dos importantes controversias en el T-MEC, las consultas sobre la política energética mexicana y el panel sobre las reglas de origen automotriz. Especialistas en comercio exterior coincidieron en que Raquel Buenrostro llega a la titularidad de la Secretaría de Economía en un entorno difícil, debido a que el país enfrenta dos importantes controversias en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las consultas sobre la política energética mexicana y el panel sobre las reglas de origen automotriz. En julio de 2022, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) anunció que Estados Unidos solicitó consultas para la solución de controversias con México en el marco del T-MEC sobre ciertas políticas energéticas. Asimismo, organismos coincidieron que existe la posibilidad de que Estados Unidos y Canadá comiencen una controversia en el marco del T-MEC por la restricción unilateral de exportaciones en el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC) que el Gobierno Federal presentó en colaboración con la iniciativa privada el lunes pasado. En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que desde octubre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha decenas de auditorías fiscales contra grandes empresas internacionales y nacionales, lo que ha generado cientos de millones de dólares en nuevas liquidaciones de impuestos, sanciones y recargos. “Las empresas multinacionales y mexicanas han reportado auditorías basadas en diversos aspectos del código tributario, incluyendo ajustes en los pagos de impuestos realizados, condonaciones recibidas y deducciones reportadas durante la administración de Enrique Peña Nieto. Las partes interesadas del sector privado informaron de la continuación de las agresivas prácticas de auditoría fiscal del SAT en 2021”, dijo el Departamento de Estado en un informe.

Los primeros retos para Buenrostro en su nuevo cargo

La ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro, deberá resolver consultas sobre la política energética, solicitadas por Estados Unidos y Canadá, las cuales se han prolongado por un acuerdo de los tres países integrantes del T-MEC. En un contexto de diferencias comerciales, en el que se pretende evitar un panel internacional, es importante que la nueva titular de Economía cumpla con ciertas características como conocer sector privado, y que esté a favor de la inversión y del comercio internacional, coincidieron Iván Franco, fundador de TripleThree, y José Antonio Salazar Andreu, secretario académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP) en entrevista con Expansión. Por su parte, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Prodensa y exnegociadora del T-MEC, dijo que Buenrostro deberá resolver las consultas sobre la ley eléctrica del país por parte de Estados Unidos y Canadá y posibles demandas, ya que el que no se tenga una resolución genera incertidumbre al depender cualquier tipo de producción de la energía. Gloria Rocío Estrada Antón, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, refirió que la segunda controversia es por la interpretación que ha hecho Estados Unidos sobre las reglas de origen automotriz, pese a que ya está en el proceso de panel.

Retos en exportaciones

De acuerdo con un análisis de BBVA México, el escenario de tasas altas ante la política restrictiva del Banco de México, una recesión de la economía de Estados Unidos y la debilidad de la inversión que prevalece en el país llevará a un escenario de menor crecimiento en 2023. Asimismo, el estudio prevé que al cierre de 2022 se mantenga un estimado de crecimiento de 2%, pero hacia el año próximo se redujo las expectativas de 1.6 hasta 0.6%. Los titulares de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) destacaron puntos a mejorar, como la incorporación de pequeños comercios y la mejora en la seguridad para evitar robos de mercancías, entre otros. El principal punto a tratar, destacó Juan Carlos Anaya, director del GCMA, es el otorgamiento de una licencia única universal para las empresas firmantes que realizan importación y distribución de alimentos e insumos para su envasado, dado que puede provocar un relajamiento en la vigilancia en cuestiones de sanidad e inocuidad de fronteras y puertos. Así lo reportó La Jornada.

Lo anterior, apuntó, puede ocasionar que México deje de ser considerado como país seguro en estatus sanitario y de inocuidad para abasto interno y de exportación. Además, se corre el riesgo de importar casos de fiebre porcina africana, influencia aviar, PEV, PIERS en cerdos, fiebre aftosa y mosca del Mediterráneo, entre otros.