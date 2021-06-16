Como consecuencia de la reciente reforma a la Ley del Infonavit, se introdujeron diversas novedades en los esquemas de financiamiento para adquirir vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la V...

Como consecuencia de la reciente reforma a la Ley del Infonavit, se introdujeron diversas novedades en los esquemas de financiamiento para adquirir vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó un comunicado en el que informa de algunas de las novedades introducidas con la reciente reforma a la Ley del Infonavit. Una de ellas consiste en un incremento al monto máximo de los créditos para la compra de vivienda llegó a los 2 millones 217 mil 700 pesos. El monto que cada trabajador reciba dependerá de su capacidad de pago y la tasa de interés de su nivel salarial. La tasa de interés que deberán pagar los trabajadores será fija y será de entre 1.91 y 10.45%, dependiendo del salario mensual del mismo.

El Crédito Infonavit se transformó para ofrecer a las y los trabajadores pagos mensuales fijos durante toda la vida del crédito; sin incrementos y con una tasa de interés que va de 1.91 a 10.45%, dependiendo del nivel salarial de cada persona. pic.twitter.com/ivCw2n5vdt — Infonavit (@Infonavit) June 14, 2021

La distribución de las tasas de interés, de acuerdo al documento publicado por el Infonavit, será como sigue:

Salario mensual Tasa de interés 4 mil 86.68 a 5 mil 448.9 pesos 1.91 a 3.33% 5 mil 721.35 a 8 mil 173.35 pesos 3.55 a 5.51% 8 mil 445.8 a 10 mil 897.8 pesos 5.7 a 7.21% 11 mil 170.25 a 13 mil 622.25 pesos 7.41 a 8.86% 13 mil 894.7 a 16 mil 346.7 pesos 9.03 a 10.42% 16 mil 619.15 pesos o más 10.45%

Las mensualidades del crédito serán fijas durante todo el tiempo que dure el financiamiento, incluso si el trabajador pierde su trabajo. Esto significa que tampoco habrá aumentos anuales ligados a la inflación o el incremento del salario mínimo. Sin embargo, los trabajadores que mantengan su relación laboral durante todo el crédito lograrán pagarlo en menos tiempo. Las aportaciones patronales, consistentes en el 5% del salario, se usarán para pagar la deuda del trabajador, no los intereses.

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