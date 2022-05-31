En el primer cuatrimestre del año el SAT recaudó 112,308.9 mdp de ISR, por encima de lo estimado y registró un incremento real anual de 17.7% La Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) recientemente informó que los ingresos tributarios sumaron 336,436 millones de pesos (mdp) en abril. Esto representó un crecimiento de 14.2%, en relación con el mismo mes del año pasado. La dependencia indicó lo anterior en su informe de "Finanzas públicas y deuda pública a abril de 2022". De acuerdo con la SHCP, destacó el desempeño del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales presentaron un crecimiento de 35.3% y 14.8% respectivamente.

Ingresos tributarios de enero a abril de 2022

En el acumulado de enero a abril, la SHCP indicó que los ingresos tributarios aumentaron 4.5% con respecto al primer cuatrimestre de 2021. Este resultado se explica principalmente por el ISR. Al interior de la recaudación, el ISR de enero a abril se ubicó en 112,308.9 mdp por encima de lo esperado y registró un incremento real anual de 17.7%. Mientras tanto, el IVA presentó una caída de 3.8% en términos reales y una menor recaudación por 20,988.5 mdp durante el mismo periodo. Pero su recaudación sólo se ubicó en 5% por debajo de lo programado. Durante enero-abril, los ingresos no tributarios se ubicaron en 110 mil 835.2 mdp, monto superior a lo previsto en 23,908.4 mdp, pero menor en 38.8% anual en términos reales en comparación con lo observado en el mismo período del año anterior. Puedes ver el informe que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 30 de mayo de 2022.