Saber el número de semanas cotizadas es fundamental para planear tu retiro.

Si estás interesado en conocer cuántas semanas cotizadas tienes ante el Instituto del Seguro Social (IMSS), en minutos lo podrás saber. Es importante saber cuántas, pues si la cantidad reportada por el patrón es incorrecta, el salario con el que estás inscrito tiene errores o presentas semanas descontadas, posiblemente su pensión podría verse afectada. Puedes solicitar al IMSS un reporte detallado para ver el historial del salario base registrado por tu patrón o patrones, así como el tipo y fecha de movimiento. El trámite se puede realizar presencial y por internet. Para realizarlo en línea debes de ingresar al portal del instituto en el apartado consulta tu constancia de semanas cotizadas. El portal de pedirá que ingreses:

Número de seguro social

Clave única de registro de población (CURP)

Correo electrónico

Ingresar en el captcha los caracteres que aparecerán en la imagen (letra y números)

2.- Selecciona la opción indicada

Una vez que tengas los datos, te aparecerán cuatro opciones. Selecciona la opción Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS.

3.- Termina el trámite

Posteriormente se te preguntará si quieres un reporte detallado, en cuyo caso también te darán la información del tipo de movimiento, fecha de movimiento y salario base. Nuevamente ingresa los caracteres captcha de la imagen. Por último, te llegará un mensaje al correo electrónico que ingresaste en el primer paso con una liga para acceder al PDF con la información solicitada.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.