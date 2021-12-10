Como parte de los cambios fiscales para el 2022, se agregaron algunos productos que no pagarán IVA.

Como parte de los cambios fiscales para el 2022, se agregaron algunos productos que no pagarán IVA.

El 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó la Reforma Fiscal para 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Como parte de los cambios fiscales para el 2022, se eliminó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de algunos productos. Actualmente, la mayoría de los productos que se comercializan en territorio nacional poseen un IVA del 16%, pero el próximo año algunos de ellos estarán exentos de pagar ese impuesto.

Productos que no pagarán IVA en 2022

Los siguientes productos dejarán de tener IVA en 2022:

Productos de higiene y gestión menstrual

Los productos de higiene y gestión menstrual dejarán de ser comercializados con un impuesto de 16%, entre ellos toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y panti protectores. Esto como parte de una iniciativa promovida por el colectivo Menstruación Digna.

Alimentos para mascotas

Los alimentos para mascotas también tendrán un 0% de IVA a partir del 2022. Estos alimentos comenzaron a ser gravados durante el sexenio pasado, debido a una reforma fiscal propuesta por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Productos para actividades agrícolas y ganaderas

Otros productos que estarán exentos de IVA en el año 2022, serán los insumos destinados a actividades agrícolas y ganaderas, así como bienes como tractores, arados, cultivadores, cosechadoras, etcétera, las cuales estarán exentas del 16% de IVA.

Productos exentos de IVA

Además de estos artículos, actualmente en México están exentos de IVA los siguientes productos:

Libros, revistas y periódicos. Venta de animales y vegetales no industrializados. Medicamentos de patente. Joyería, oro, orfebrería , piezas ornamentales y piezas artísticas. Invernaderos para cultivo. Alimentos procesados para mascota. Chicles o gomas de mascar. Productos destinados para la alimentación, con excepción de jugos o néctares. Saborizantes micro encapsulados y aditivos alimentarios. Hielo o agua no gaseosa ni compuesta (envases menores de 10 litros). Tractores para implementos agrícolas y fertilizantes. Ixtle, lechuguilla y palma. Herbicidas, plaguicidas y fungicidas para agricultura y ganadería.

Servicios exentos de IVA

Por su parte, los servicios que tienen un IVA de 0% son los siguientes:

Agricultura o ganadería. Pasteurización de leche. Molienda de granos (maíz, trigo, entre otros). Invernaderos hidropónicos. Despepite de algodón. Sacrificio de ganado y aves de corral.

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