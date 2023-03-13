La Cédula de datos fiscales se puede obtener desde un celular o una computadora, informó la autoridad tributaria Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una nueva herrami...

La Cédula de datos fiscales se puede obtener desde un celular o una computadora, informó la autoridad tributaria Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una nueva herramienta para obtener la Cédula de datos fiscales. La Cédula de datos fiscales es un documento digital que contiene los siguientes datos de los contribuyentes:

Nombre

Código Postal

Régimen fiscal

La autoridad fiscal indicó que la Cédula de datos fiscales se puede obtener desde un celular o una computadora, sólo necesitas conocer tu RFC o tu CURP.

Uso obligatorio de la versión 4.0

La autoridad informó de la nueva herramienta justo antes de que inicie el uso obligatorio de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). https://twitter.com/SATMX/status/1635022908287488000?t=Nf97gdyz776iqfcoFtxF-Q&s=19 El uso obligatorio del CFDI 4.0 inicia el 1 de abril de 2023, y esta nueva versión incluye, de manera obligatoria, el nombre y código postal del domicilio fiscal del emisor y del receptor. Datos que están incluidos en la Cédula de datos fiscales. Puedes ver la información que publicó el SAT sobre la nueva herramienta aquí / Fecha de publicación: 12 de marzo de 2023.