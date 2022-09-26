Mediante un acuerdo, el Instituto realizó algunas precisiones en los Lineamientos generales para el uso de su Buzón institucional El 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...

Mediante un acuerdo, el Instituto realizó algunas precisiones en los Lineamientos generales para el uso de su Buzón institucional El 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo por el que se realizaron algunas precisiones en los Lineamientos generales para el uso del Buzón IMSS. Se trata del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/106.P.DIR dictado por el Consejo Técnico del IMSS, en sesión ordinaria de 27 de abril, por el que se autorizó la modificación de la fracción XII del apartado '2. Glosario de Términos', así como el numeral 5.7 del apartado '5. Del uso del Buzón IMSS', de los 'Lineamientos generales para el uso del Buzón IMSS'.

El Buzón IMSS se puede usar sin ser derechohabiente

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el objetivo del acuerdo es prever que el Buzón IMSS pueda ser utilizado por personas físicas o morales que, sin tener la calidad de derechohabientes, patrones, sujetos obligados, contadores públicos, contadores públicos autorizados, responsables solidarios o terceros relacionados, requieran u opten por hacer uso de los servicios que ofrece el IMSS a través del referido sistema de comunicación.

¿Qué es el buzón IMSS?

El artículo indica que el Buzón IMSS es un sistema de comunicación electrónico implementado, administrado por el IMSS y establecido en su página de internet, a través del cual podrá realizar la notificación de cualquier acto, requerimiento o resolución administrativa que emita en documentos digitales. Con el Buzón IMSS los particulares pueden presentar promociones, solicitudes, avisos o dar cumplimiento a sus obligaciones y requerimientos efectuados por el IMSS. Esto mediante documentos digitales. Además, los particulares pueden realizar consultas sobre su situación fiscal y administrativa ante el Instituto. Adicionalmente, el acuerdo indica que los particulares podrán presentar al IMSS una solicitud de aclaración cuando haya inconsistencias en el funcionamiento general del Buzón. Fiscalia indicó que estas modificaciones entró en vigor el 22 de septiembre de 2022.

Entrada en vigor

El acuerdo entra en vigor el 23 de septiembre de 2022.