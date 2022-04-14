Las sanciones económicas por el incumplimiento de la declaración anual pueden llegar hasta los 38,700 pesos El 1 de abril inició el periodo para que las personas físicas puedan presentar su declara...

Las sanciones económicas por el incumplimiento de la declaración anual pueden llegar hasta los 38,700 pesos El 1 de abril inició el periodo para que las personas físicas puedan presentar su declaración anual del ejercicio 2021. De acuerdo con la autoridad fiscal, la fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas es el 30 de abril, y se pueden presentar desde una computadora, sin necesidad de acudir a sus oficinas.

¿Cuál es la multa por no presentar la declaración anual?

Las multas relacionadas con el incumplimiento de la declaración anual son importantes, y pueden llegar hasta los 38,700 pesos. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el contribuyente que incumpla con la presentación de declaraciones se hará acreedor a las siguientes multas [CFF 81, fracción I, y 82, fracción I]:

De 1,560 a 19,350 pesos

Esta multa se aplica tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta una declaración complementaria, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa.

De 1,560 a 38,700 pesos

Esta multa se aplica por cada declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

De 15,860 a 31,740 pesos

Por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo, o por no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.