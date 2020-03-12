Te decimos lo que debes hacer para saber si tienes o no saldo a favor en el SAT. Esta semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disponibilidad de los contribuyentes el Simulador...

Te decimos lo que debes hacer para saber si tienes o no saldo a favor en el SAT. Esta semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disponibilidad de los contribuyentes el Simulador de Declaración Anual de Personas Físicas, una herramienta que es para la presentación de la declaración anual de 2019. El simulador sirve para revisar e identificar los ingresos, precarga de pagos provisionales y CFDI de las deducciones personales. Como lo indica el nombre, la herramienta solamente puede ser usada por personas físicas. Además de esto, el simulador también permite conocer si hay un saldo a favor con el SAT. De acuerdo con la página oficial del SAT , "cuando tengas saldo a favor podrás solicitar las devoluciones que te correspondan. Esto ocurre cuando al efectuar el cálculo de tus impuestos, resulta que pagaste más de lo que debías, por lo que puedes solicitar ante el SAT que te sea devuelta la cantidad".

Si tu saldo a favor es igual o menor a 10 mil pesos, la declaración anual puede presentarse con contraseña.

Si tu saldo a favor es mayor a 10 mil pesos y hasta 50 mil pesos, podrás presentar tu declaración anual con contraseña. Esto siempre y cuando selecciones una cuenta clabe a 18 dígitos ya precargada en el DeclaraSAT. En caso de no seleccionar alguna o capturar una distinta a las precargadas, deberás presentar la declaración utilizando la e.firma o la e.firma portable.

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