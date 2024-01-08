El fisco enfatiza la importancia de estar al día con estas responsabilidades para garantizar la permanencia en este régimen El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha hecho un llamado a las ...

El fisco enfatiza la importancia de estar al día con estas responsabilidades para garantizar la permanencia en este régimen El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha hecho un llamado a las personas físicas para que cumplan con sus obligaciones fiscales y así mantenerse dentro del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Este régimen ofrece beneficios significativos, pero requiere el cumplimiento estricto de ciertas condiciones.

Beneficios del RESICO

El RESICO brinda a los contribuyentes ventajas como:

Tasas mínimas de ISR de 1 a 2.5 por ciento.

Cálculo automático de impuestos.

Simplificación en la precarga de información en las declaraciones.

Consideración de ingresos y gastos al momento de su percepción y pago efectivo.

Pago sencillo y eficaz del ISR.

Exención del ISR para quienes se dediquen exclusivamente a actividades del sector primario con ingresos menores a 900 mil pesos anuales, siempre y cuando emitan facturas.

Requisitos para Permanecer en el RESICO

Para tributar o continuar en el RESICO, las personas físicas deben:

Estar activas en el RFC.

Estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

No figurar en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Presentar pagos provisionales y declaración anual.

Tener ingresos efectivamente pagados menores a 3.5 millones de pesos al año.

Contar con e.firma y Buzón Tributario activo.

Exclusiones del RESICO

No pueden tributar bajo este régimen:

Personas físicas que residan en el extranjero con establecimientos permanentes en México.

Quienes tengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

Aquellos que perciban ingresos referidos en las fracciones III, IV, V y VI del artículo 94 de la Ley del ISR.

Socios o accionistas de personas morales.

Quienes incumplan con los requisitos y obligaciones mencionados.

Orientación fiscal disponible

El SAT pone a disposición de los contribuyentes diversos medios de contacto para orientación fiscal, incluyendo OrientaSAT en el Portal del SAT, MarcaSAT al 55 627 22 728 y el Chat uno a uno. Más información está disponible en www.sat.gob.mx.

Cumplimiento para beneficios continuos

El cumplimiento de las obligaciones fiscales es esencial para que los contribuyentes puedan aprovechar los beneficios del RESICO. El SAT enfatiza la importancia de estar al día con estas responsabilidades para garantizar la permanencia en este régimen.