Especialistas recomiendan contestar las notificaciones de la autoridad para evitar problemas. A lo largo de 2020, las caídas en recaudación de ISR por la pandemia provocó un aumento en las notificaciones automáticas que envía el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto se debe a que un algoritmo del SAT detecta que los niveles de recaudación están demasiado bajos; cuando esto pasa, envía notificaciones automáticamente al buzón tributario o al correo electrónico de los contribuyentes. Aunque no se trata de evasión fiscal, los contribuyentes deben ponerse en contacto con el fisco para aclarar su situación. En 2020, debido a este algoritmo, se registraron 1.7 millones de notificaciones de este tipo; es decir, un aumento de casi 60% frente al año anterior.

Las notificaciones automáticas continúan en 2021

A inicios de 2021, parece que el problema no se ha solucionado. En entrevista con Reforma, Joan Borbolla, director de B&B Consulting, explicó que los contribuyentes han seguido recibiendo las notificaciones por el algoritmo y la caída en pago de impuestos. El especialista también explicó que lo recomendable es contestar las notificaciones. De lo contrario, la autoridad puede requerir información del contribuyente para investigarlo. En entrevista con el mismo medio, Guillermo Mendieta, socio de la firma Mendieta y Asociados, dijo que el SAT aceleró el tiempo de este tipo de revisiones. Así, el tiempo en que el fisco investigaba las posibles discrepancias entre los ingresos y egresos y la declaración de impuestos pasó de una hora y media a 30 minutos. Debido a esto, el número de investigaciones por este concepto también aumentó. Sin embargo, las presiones del SAT no han significado más recaudación por este tipo de vigilancia. Entre 2019 y 2020, la recaudación por este rubro cayó casi 33%. Según los especialistas, se debe a que las empresas contestaron rápidamente las notificaciones automáticas y demostraron que no debían pagar impuestos. Con información de Reforma

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.