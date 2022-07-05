La titular del SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que en lo que va del año la recaudación aumentó en un 2.7 por ciento real. En el marco de la conmemoración de los 25 años del Servicio de Administració...

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que en lo que va del año la recaudación aumentó en un 2.7 por ciento real. En el marco de la conmemoración de los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro afirmó que en primer semestre de 2o22 la recaudación aumentó en un 2.7 por ciento real, comparado con el mismo periodo del año anterior, pese a la pandemia de covid-19 y la invasión rusa en Ucrania. https://twitter.com/SATMX/status/1542886574492377090

Aumenta recaudación

En la conferencia matutina del Palacio Nacional, la titular del SAT detalló que en los primeros seis meses de 2022 los ingresos tributarios ascendieron a 2 billones 49 mil 300 millones de pesos (mdp). Esta cifra es 8.6 por ciento superior al mismo periodo de 2018, último año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando se ubicó en 1 billón 538.100 mdp. Asimismo, la funcionaria explicó que las deducciones pasaron de 211 mil mdp en el primer semestre de 2018, a 662 mil 500 millones de pesos, en el mismo periodo de 2022. Durante 2021 la recaudación tributaria creció 504 mil mdp, equivalente a un crecimiento de 2.8 % real, en comparación de 2018, explicó Buenrostro. Como reportamos, de enero a mayo, el fisco mexicano recaudó 241 mil 134 mdp mediante los programas de auditoría, revisión y corrección.

Impuestos y fiscalización

Raquel Buenrostro aseveró que en los 3 años que lleva la administración actual se ha recaudado el 86% en la fiscalización de grandes contribuyentes, comparado con el sexenio de EPN. Destacó que el SAT tiene una estrategia para combatir la corrupción, por lo que de enero a junio de 2022 se han presentado 2,669 denuncias contra servidores públicos, personas físicas y personas morales, por diversos delitos. En cuanto a los impuestos, destacó que en 2021 el Impuesto Sobre la Renta (ISR) registró un crecimiento de 1.7 por ciento en términos reales, respecto de 2020, gracias a la contribución voluntaria de grandes contribuyentes. Por el estímulo del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) de los combustibles el fisco destinó 114,8 mil mdp, para no aumentar el precio. Asimismo, dijo que en lo que va de 2022 se han recaudado 942.8 mil mdp más que en 2018, lo que ha permitido mantener las devoluciones fiscales, los estímulos fronterizos y los estímulos a los combustibles.